Les choses bougent chez Alibaba. Après le départ, lundi, du PDG, Daniel Zhang, son remplaçant, Eddie Wu, s’est empressé d’annoncer ses objectifs pour le groupe. Le géant chinois mettra désormais l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) et la promotion des jeunes salariés.

Alibaba ne veut pas se faire dépasser sur l’IA

En mars dernier, Alibaba avait dévoilé la plus grande réorganisation de son histoire. Le groupe prévoit de se scinder en six branches distinctes en 2024 avec comme objectif d’introduire chacune d’entre elles en Bourse. Ce lundi 11 septembre, Daniel Zhang, PDG depuis six ans, devait quitter son poste et devenir directeur de l’activité cloud pour amorcer sa cotation prévue pour mai prochain.

Rebondissement hier, le groupe a finalement indiqué le départ définitif du cinquantenaire dans un communiqué, « Le conseil d’administration de notre société exprime sa profonde reconnaissance à Daniel Zhang pour ses contributions au groupe Alibaba durant ces seize dernières années ».

Comme prévu depuis juin dernier, la présidence d’Alibaba est transférée à Eddie Yongmin Wu. L’homme de 48 ans prend également les rênes de l’activité cloud en attendant de trouver un remplaçant. Dans un mail adressé aux salariés, ce mardi, il expose sa vision pour l’avenir de l’entreprise.

Le PDG souhaite qu’Alibaba se concentre sur la promotion de jeunes employés. « Au cours des quatre prochaines années, nous encourageons les personnes nées après 1985 et les années 1990 à former le noyau de nos équipes de gestion d’entreprise » a-t-il écrit. Il souhaite également revenir à un « état d’esprit de start-up » pour ne pas rester bloqué avec les « anciennes habitudes ».

Deuxième stratégie, Eddie Wu a souligné qu’Alibaba devrait ajuster son approche vers l’IA. « Alors que les modèles Internet traditionnels deviennent de plus en plus homogènes et font face aux pressions concurrentielles de saturation, les nouvelles technologies telles que l’IA apparaissent comme le nouveau moteur de la croissance mondiale des entreprises » a-t-il écrit. Le PDG ne veut surtout pas rater le tournant de l’IA générative, « Si nous ne suivons pas les changements de l’ère de l’IA, nous serons dépassés ».

Pour suivre la vision du nouveau PDG, l’entreprise va remodeler « ses priorités commerciales ». La société fondée par Jack Ma renforcera dans les prochains mois ses investissements stratégiques dans trois domaines distincts : les plateformes en ligne axées sur la technologie, les entreprises basées sur l’IA et les réseaux commerciaux mondiaux.