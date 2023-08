Les choses bougent chez Alibaba. Alors que le géant chinois de l’e-commerce annonçait, en mars dernier, se restructurer en divisant ses activités en six branches distinctes, son groupe Taobao Tmall ...

Les choses bougent chez Alibaba. Alors que le géant chinois de l’e-commerce annonçait, en mars dernier, se restructurer en divisant ses activités en six branches distinctes, son groupe Taobao Tmall Commerce Group chercherait, aujourd’hui, à se munir de son propre département logistique. Un moyen d’améliorer son efficacité et de ne plus dépendre de Cainio, la division logistique générale d’Alibaba.

Alibaba veut renforcer ses effectifs

Entre le mois de juin et d’août, le département logistique du groupe incluant les deux sites de commerce en ligne Taobao et Tmall aurait publié 45 offres d’emploi à destination de la Chine. Ces dernières concernaient des domaines comme la stratégie de l’écosystème logistique, la gestion des entrepôts ou l’analyse de données.

Selon le média local Latepost, relayé par le South China Morning Post, si Taobao Tmall Commerce Group a décidé de se détacher de Cainio, ce serait pour des raisons de praticité. La branche logistique d’Alibaba ne serait pas le meilleur choix pour expédier les produits de petite taille provenant de Tmall, avec des frais de livraison plus élevés.

En recrutant pour son département logistique, le groupe Taobao Tmall Commerce, le seul à être encore entièrement sous l’entière propriété d’Alibaba, souhaite augmenter ses effectifs d’environ 2 000 employés. Les nouvelles recrues pourront rejoindre les locaux situés à Pékin, Shanghaï, Shenzhen, Wuhan, Canton, Chengdu, Chongqing, Nankin, Hong Kong ou encore Hangzhou, siège social du groupe.

Alibaba comptait, fin juin, plus de 228 000 salariés dans ses rangs. C’est environ 6 500 de moins qu’au mois de mars. Le mastodonte de l’e-commerce prévoit d’embaucher 15 000 personnes au sein de ses six divisions fraîchement créées, dont 3 000 jeunes diplômés. Ses activités reviennent à la normale après les mesures répressives du gouvernement pour reprendre en main le secteur chinois du numérique.

Si Alibaba a vu sa valorisation fondre de plus de 600 milliards de dollars depuis octobre 2020, sa restructuration commence à porter ses fruits. Début août, lors de la présentation de ses résultats financiers pour le premier trimestre de son année financière, l’entreprise présentait une croissance de 14 % de son chiffre d’affaires sur l’année glissante. « Nous nous attendons à des impacts positifs sur nos activités, notamment le renforcement de la compétitivité, la croissance durable et la création de valeur pour les actionnaires », déclarait Daniel Zhang, le PDG du groupe qui doit laisser sa place dès le mois de septembre.