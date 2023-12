Jack Ma, cofondateur et ancien dirigeant d’Alibaba, s’est exprimé au sujet de la situation actuelle d’Alibaba, le 29 novembre. Il a cherché à motiver l’ensemble des employés du groupe après ...

Jack Ma, cofondateur et ancien dirigeant d’Alibaba, s’est exprimé au sujet de la situation actuelle d’Alibaba, le 29 novembre. Il a cherché à motiver l’ensemble des employés du groupe après plusieurs années difficiles, l’entreprise ayant été touchée de plein fouet par les politiques zéro Covid et de reprise en main du numérique menées par Pékin.

Alibaba entre dans une nouvelle ère

C’est en commentant les résultats positifs de Pinduoduo, le rival d’Alibaba, que Jack Ma s’est fendu d’un message à l’encontre de la société qu’il a créée. « Je crois fermement qu’Alibaba va changer et se réformer. Je suis persuadé que les employés d’Alibaba sont dévoués à l’entreprise pour laquelle ils travaillent, » a déclaré l’ex-président du groupe. Il s’est dit convaincu que les plus de 220 000 employés pourront renouer avec leurs succès du passé avec de la détermination et un travail acharné.

Pinduoduo, à l’origine de Temu, a doublé ses revenus pour le troisième trimestre 2023, atteignant 9,4 milliards de dollars. L’entreprise est désormais valorisée à 183 milliards de dollars, juste en dessous des 195 milliards de dollars d’Alibaba. Face à son concurrent, le géant chinois de l’e-commerce a du mal à performer, voyant le prix de l’action de Pinduoduo largement dépassé celui d’Alibaba au cours du précédent trimestre. Jack Ma n’a pas manqué de féliciter la maison mère de Temu.

Tout comme Shein, le spécialiste de la fast fashion, Temu s’est développé en exploitant l’analyse des données pour prédire la demande des clients et ajuster sa production en conséquence. En parallèle, elle a mené des campagnes agressives, notamment dans les pays occidentaux, afin de se faire connaître. Une stratégie visiblement payante d’un point de vue comptable.

Malgré un début d’année convenable porté par l’annonce de son plan de restructuration, le troisième trimestre 2023 d’Alibaba s’est montré décevant. La morosité de l’économie chinoise a finalement impacté les résultats du groupe, tout comme le renforcement des restrictions américaines à l’export de semi-conducteurs. Alibaba a finalement décidé de ne pas se séparer de sa branche cloud computing, ni d’introduire en Bourse Freshippo, sa chaîne d’épicerie. Joe Tsai, le président de l’entreprise, s’est voulu rassurant quant à l’avenir du groupe. Alibaba « entre dans un environnement opérationnel plus stable en Chine » a-t-il déclaré.

Pour Jack Ma, l’émergence de l’intelligence artificielle générative pourrait bien être la clé du retour au premier plan d’Alibaba. « Toute grande entreprise naît en hiver, Alors que l’ère de l’IA pour le commerce électronique s’ouvre, c’est une opportunité pour tout le monde ainsi qu’un défi excitant, » souligne l’homme d’affaires. Eddie Wu, le nouveau directeur général du groupe depuis septembre, avait déclaré lors de son arrivée qu’il souhaitait ajuster l’approche de son entreprise vers l’IA. À titre d’exemple, Amazon n’a pas hésité à s’appuyer sur cette technologique pour améliorer sa supply chain et son expérience client.