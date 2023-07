Pékin a présenté son nouveau plan visant à relancer l’économie des entreprises technologiques chinoises du secteur privé, le 14 juillet dernier. Plusieurs dirigeants ont salué l’initiative de la Chine, à ...

Pékin a présenté son nouveau plan visant à relancer l’économie des entreprises technologiques chinoises du secteur privé, le 14 juillet dernier. Plusieurs dirigeants ont salué l’initiative de la Chine, à l’instar de Pony Ma, le fondateur de Tencent, société qui a connu d’importantes déconvenues à cause de la régulation du secteur.

La campagne de régulation du secteur de la tech mise en place par la Chine prend fin

Depuis plus de deux ans, les autorités chinoises ont mené une campagne visant à combler l’absence de réglementations assurant aux géants de la Tech une très grande liberté d’action. De nouvelles lois ont été mises en place pour recadrer ces entreprises. Avec l’arrivée de ce nouveau cadre législatif, de nombreuses sociétés ont été rétroactivement sanctionnées.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Récemment, Tencent s’est vu infliger une amende de 410 millions de dollars, visant son service de paiement Tenpay. Les autorités ont évoqué « ses manquements passés à la réglementation concernant la fourniture de services de paiement en Chine continentale ». De son côté, Ant Group a été condamné à payer plus de 900 millions d’euros. L’entreprise à l’origine de cette reprise en main « a respecté la pénalité » du régulateur et assuré « avoir mené de manière proactive une rectification de ses activités ».

Depuis peu, la Banque populaire de Chine a affirmé que « la plupart des problèmes importants dans les activités financières des entreprises de plateforme ont été corrigés ». Le gouvernement chinois en a profité pour mettre un terme à cette vaste campagne de régulation. Avec une croissance en berne, il a même souhaité relancer le secteur après des pertes de plusieurs milliards de dollars de valorisation pour les grands groupes.

Plusieurs figures chinoises de la tech, dont le fondateur de Tencent, saluent la nouvelle stratégie de Pékin

Pour stimuler l’économie du secteur chinois de la tech, les autorités chinoises ont promis de supprimer les barrières à l’entrée sur le marché pour les entrepreneurs privés souhaitant fonder leur entreprise technologique. Ils procéderont à une évaluation de l’accès au marché, analyseront minutieusement toute demande et toute plainte formulée par d’éventuels concurrents. En parallèle, les régulateurs publieront régulièrement une liste recensant l’ensemble des comportements jugés négatifs, pour éviter qu’ils ne se reproduisent.

Pony Ma a qualifié la stratégie du gouvernement « d’encourageante et d’inspirante », tout en affirmant que l’entreprise se sentait désormais « bien plus responsable de l’innovation et du développement industriel dans le pays ». Il considère que la fin de la campagne de la régulation et de ce nouveau plan de relance constitue « l’aube d’un nouveau cycle de révolution technologique ».

Lei Jun, fondateur et président du géant des smartphones Xiaomi, Zhou Hongyi, fondateur et président de la société de cybersécurité Qihoo 360 ont également apporté leur soutien à la stratégie de Pékin.