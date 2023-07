Excellente nouvelle pour Microsoft. Une juge fédérale américaine vient de rejeter la demande d’injonction préliminaire de la Federal Trade Commission (FTC) visant à l’empêcher de finaliser l’acquisition d’Activision Blizzard. Dans le même temps, l’autorité antitrust britannique s’est dite prête à négocier un compromis avec la firme pour potentiellement valider l’accord.

La justice américaine s’oppose à la FTC

Le plus important rachat de l’histoire du jeu vidéo semble plus proche que jamais de la complétion, après son annonce initiale réalisée en janvier 2022. Il va permettre à Microsoft de mettre la main sur d’importantes franchises telles que Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush, faisant craindre un impact négatif sur la concurrence, dans le secteur du cloud gaming notamment.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Afin de rassurer les régulateurs, la firme de Redmond a passé des accords avec plusieurs grands noms de l’industrie comme Nvidia et Nintendo. Ceux-ci garantissent que les jeux développés par Activision Blizzard seront disponibles pendant 10 ans sur leurs services de cloud gaming. Grâce à cette initiative, Microsoft a obtenu l’aval de la Commission européenne pour mener son opération à bien.

Aux États-Unis, la FTC, qui a durci le ton face aux fusions d’entreprises depuis l’arrivée de Lina Khan à sa tête, a entamé une procédure pour bloquer le rachat en décembre 2022. En juin 2023, elle a demandé une injonction préliminaire pour empêcher Microsoft de finaliser l’acquisition, dans le but de porter l’affaire devant son juge administratif début août.

La juge Jacqueline Scott Corley vient de s’opposer à cette dernière demande, estimant que « la FTC n’a pas démontré qu’il était probable qu’elle obtienne gain de cause sur son allégation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire substantiellement la concurrence ».

« Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs ont davantage accès à Call of Duty et à d’autres contenus d’Activision », a-t-elle écrit dans son verdict final.

La CMA adoucit le ton

Il s’agit d’un véritable coup dur pour la FTC. « Nous sommes déçus de ce résultat, étant donné la menace évidente que cette fusion fait peser sur la libre concurrence dans le domaine des jeux en nuage, des services d’abonnement et des consoles », a affirmé l’un de ses porte-paroles. Selon des informations recueillies par Bloomberg, l’agence antitrust va faire appel de cette décision.

« Nous sommes optimistes quant au fait que la décision d’aujourd’hui ouvre la voie à une approbation réglementaire complète ailleurs dans le monde, et nous sommes prêts à travailler avec les autorités de régulation britanniques pour répondre à toutes les préoccupations restantes afin que notre fusion puisse être rapidement conclue », a écrit Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, dans un mémo adressé à ses employés.

La Competition and Markets Authority (CMA), autorité antitrust britannique, s’est quant à elle fermement opposée au rachat en mai dernier, une décision suite à laquelle Microsoft a fait appel. Le verdict de la juge américaine a toutefois changer la donne. Désormais, l’organisme se dit « prêt à examiner toute proposition de Microsoft visant à restructurer l’opération de manière à répondre aux préoccupations exprimées dans notre rapport final ».

Les trois parties ont ainsi décidé de mettre fin à leur « litige » en réalisant une soumission commune à la cour d’appel. Si cette annonce semble de très bon augure pour Microsoft et Activision, elle ne signifie pas qu’un accord est acquis pour autant. Il y a quelques mois, la CMA forçait Meta à se séparer de Giphy.