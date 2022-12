Une plainte administrative a été déposée ce jeudi 8 décembre par la Federal Trade Commission, l’autorité de la concurrence américaine, contre l’acquisition à 68,7 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft. L’entreprise de Redmond veut continuer à y croire.

« En contrôlant les franchises à succès d'Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et la motivation pour nuire à la concurrence », a jugé la FTC après avoir étudié le projet d’acquisition de Microsoft, révélé au début de l’année. Par trois voix contre une, celle de la commissaire républicaine Christine Wilson, l’agence a décidé d’agir contre l’opération.

Holly Vedova, directrice du bureau de la concurrence de la FTC a fait savoir « Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et en pleine expansion ».

L’autorité de la concurrence américaine estime que Microsoft aurait les moyens de bloquer l’accès aux jeux d’Activision à ses concurrents, notamment Sony, ou d’en dégrader volontairement l’expérience sur les plateformes autres que les siennes, « ce qui porterait préjudice aux consommateurs », estime la FTC dans son communiqué.

Microsoft s’attendait à devoir faire face à ce type de difficultés, la date fixée pour la conclusion définitive de l’opération a été placée à une date relativement lointaine : juin 2023. L’opération est la plus importante de l’histoire de l’entreprise et de l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble tandis que la FTC, sous la direction de la démocrate Lina Khan, a décidé de sévir contre les géants de la Tech.

Mettre la main sur Activision Blizzard c’est mettre la main sur Call of Duty, l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de la planète, qui a rapporté 30 milliards de dollars à elle seule. L’éditeur compte plus de 154 millions d’utilisateurs actifs sur ses différents jeux.

Par anticipation Microsoft a tendu la main à ses concurrents, dont le principal, Sony. L’entreprise a proposé un accord de 10 ans pour maintenir Call of Duty multiplateforme. Sur Twitter, Brad Smith, président de Microsoft, a réagi en mettant en avant ces efforts, « Nous nous sommes engagés depuis le premier jour à résoudre les problèmes de concurrence, notamment en proposant plus tôt cette semaine des concessions proposées à la FTC ».

We continue to believe that our deal to acquire Activision Blizzard will expand competition and create more opportunities for gamers and game developers.

— Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022