Netflix continue ses efforts pour renforcer sa présence dans le secteur des jeux vidéo. Le service de streaming va lancer des dizaines de nouveaux titres cette année et souhaite, à terme, les rendre disponibles sur « tous les appareils Netflix que vous possédez ».

Les jeux Netflix sur « n’importe quel écran »

La plateforme s’est lancée dans le jeu vidéo en 2021 avec l’objectif de diversifier ses activités et de se démarquer de la concurrence. Elle propose désormais des jeux mobiles exclusivement disponibles pour ses abonnés, et a acquis plusieurs studios de création de jeux vidéo. En amont, Netflix a créé son propre studio d’édition et a établi un partenariat avec Ubisoft pour le développement de trois jeux exclusifs.

Depuis l’année dernière, l’entreprise travaille également au développement d’un service de cloud gaming, ce qui permettrait à ses abonnés de jouer à ses jeux depuis n’importe quel écran. Leanne Loombe, vice-présidente de Netflix chargée des jeux externes, est revenue sur cette information devant des journalistes. Elle a confirmé que sa conception était « en cours ».

« Nous pensons que le cloud gaming nous permettra d'offrir un accès facile aux jeux sur n'importe quel écran. Notre vision globale est que nos membres puissent jouer sur n'importe quel appareil Netflix qu'ils possèdent », a-t-elle affirmé. Elle a néanmoins précisé que pour l’heure, l'entreprise avançait avec précaution : « Nous n'en sommes qu'au tout début de notre aventure et nous apprenons à connaître le type de jeux que nos membres souhaitent jouer ».

Des obstacles à franchir

La progression réfléchie de Netflix est compréhensible. Le marché du cloud gaming n’est pas si simple à pénétrer, comme le montre l’échec cuisant essuyé par Google avec Stadia. Pour l’heure, les jeux de la société ne sont accessibles que via l’App Store et le Google Play ; il est probable qu’un service de cloud gaming, potentiellement intégré à la plateforme, attire davantage de joueurs.

Cependant, il faudra d’abord qu’Apple modifie ses restrictions importantes sur les applications de cloud gaming, précise The Verge. Actuellement, un développeur ne peut pas proposer une application permettant d'accéder à plusieurs jeux via le cloud. « Nous continuons à travailler et à planifier la manière dont les magasins d'applications mobiles et la diffusion en continu s'articulent », a d’ailleurs noté Leanne Loombe.

Cette année, Netflix prévoit de lancer 40 jeux. 70 sont en cours de développement avec ses partenaires, tandis que son studio interne travaille au développement de 16 titres.