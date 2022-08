Le jeu vidéo fait partie intégrante de la nouvelle stratégie de Netflix pour diversifier son activité et se démarquer de la concurrence. Quelques titres sont disponibles en téléchargement pour les abonnées, mais restent largement boudés par les utilisateurs de la plateforme de streaming. En juin, la firme californienne annonçait vouloir doubler la taille de son catalogue de jeux pour le rendre plus attractif. Netflix envisagerait toutefois une autre piste pour toucher plus de joueurs : le lancement d’un service de cloud gaming.

Netflix recrute des spécialistes du cloud gaming

Le streaming de jeux vidéo représenterait un véritable atout pour Netflix. Un tel service permettrait aux abonnés de jouer sur n’importe quel type d’écran, télévision, ordinateur ou smartphone, avec une simple connexion internet. Sera-t-il bientôt possible de lancer une partie sur Netflix aussi simplement qu’une série ? Des offres d’emploi diffusées par le géant du streaming le laissent penser. Comme le rapporte Protocol, la plateforme recrute actuellement des spécialistes du jeu vidéo dans le cloud.

Dans la même catégorie WebMD rachète Jim.fr, une plateforme française d’actualités médicales

Netflix est à la recherche d’un chef de produit sécurité disposant « d’expériences dans les défis que représente le cloud gaming », ce qui laisse peu de doute quant à la voie empruntée par l’entreprise. Elle recrute également des développeurs de jeux qui ont des connaissances spécifiques pour « créer des jeux à destination de nouvelles plateformes ».

L’offre la plus équivoque est un poste d’ingénieur en rendu 3D, qui précise que cette personne devra créer des contenus qui « soutiennent notre service de cloud gaming ». La société ajoute que « dans ce rôle, vous contribuerez à optimiser le rendu des jeux afin que nous puissions les rendre compatibles avec nos dispositifs de cloud gaming ».

Le jeu vidéo en streaming, une stratégie évidente ?

Les plans de Netflix pour le cloud gaming apparaissent comme une évidence. Pour le moment les jeux sont uniquement accessibles sur téléphone après avoir été téléchargés, alors que Netflix est connu comme un service de streaming de films et séries. Avec le cloud, la firme appliquerait ce qui fait l’essence de sa plateforme à son catalogue de jeux vidéo.

Un tel virage dans son activité placerait Netflix en concurrence avec d’autres acteurs du cloud gaming. Google Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming et le PlayStation Plus sont déjà bien installés dans ce secteur. Chacun de ces services de streaming propose un catalogue de jeux à la demande et cherche à s’imposer comme un nouveau mode de consommation pour les joueurs. Une façon de jouer sans avoir à posséder de console ou de PC.

Contacté par TechCrunch, Netflix a déclaré être « toujours à la recherche de talents pour rejoindre nos équipes et nous explorons constamment de nouvelles opportunités de produits pour améliorer l'expérience de nos membres. Nous n'avons rien d'autre à partager pour le moment ». Le géant du streaming a bien des nouveautés dans ses cartons. Face à la perte d’abonnés qu’il a récemment subie, il ne devrait pas tarder à dégainer.