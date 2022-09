Les difficultés actuelles de Netflix ne semblent pas avoir de conséquences sur les ambitions vidéoludiques de la plateforme. Cette dernière a révélé le 26 septembre la construction d’un tout nouveau studio de jeux vidéo à Helsinki, en Finlande. Il s’agira de son premier construit ex nihilo et de son quatrième au total.

Netflix veut enrichir l’offre de ses abonnés

Ce tout nouveau studio n’a pas encore de nom, Netflix n’a pas non plus révélé le nombre de salariés envisagé sur sites ni les projets qui doivent y être développés. Une information a cependant été révélée, c’est Marko Lastikka qui en deviendra le directeur. Il s’agit de l’ancien directeur général de Zynga, également passé par Electronic Arts.

Amie Rahimi, vice-président de Netflix pour les studios de jeux, a expliqué le choix de la Finlande par la présence de « certains des meilleurs talents du monde » du secteur. C’est aussi à Helsinki que se trouve Next Games, l’un des rachats du géant du streaming en 2022.

C’est il y a tout juste un an que Netflix a racheté son premier studio, Night Shool. En novembre 2021 les premiers titres sont sortis et la plateforme a formalisé son intérêt pour les jeux mobiles « sans publicité ni achat in-app » comme le rappelle Amir Rahimi.

Boss Fight Entertainment est venu s’ajouter à l’escarcelle de Netflix. L’entreprise de divertissement réserve ses jeux à ses abonnés, via téléchargement. Elle en propose déjà une vingtaine, parfois inspirés par ses programmes à succès comme Stranger Things : 1984 ou Queen’s Gambit Chess. D’ici la fin de l’année Netflix a promis une cinquantaine de jeux.

Le succès dans le jeu vidéo, une entreprise de longue haleine

Le succès de la branche jeux vidéo du leader du streaming est encore modéré. Selon les statistiques d’Apptopia, publiées en août 2022, 1,7 million de personnes utilisent quotidiennement le catalogue total de la plateforme, moins de 1 % de ses 220 millions d’utilisateurs.

Pas de panique selon Amir Rahimi, qui reconnaît « Nous n’en sommes qu’au début ». Il temporise, à juste titre, en précisant que « La création d'un jeu peut prendre des années, je suis donc fier de voir comment nous construisons régulièrement les bases de nos studios de jeux au cours de notre première année ».

Le pari de Netflix est osé pour tenter de se démarquer d’une concurrence de plus en plus agressive sur le marché du streaming. Devenir un acteur du jeu vidéo n’est pas chose aisée, même en s’appelant Netflix. Les difficultés de la plateforme, en peine d’abonnés et de sources de revenus, pourraient finir par affecter cette toute nouvelle activité.