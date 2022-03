Netflix complète sa collection naissante de jeux mobiles avec l’arrivée de trois nouveaux titres. Avec les jeux vidéo, la plateforme de streaming cherche à se diversifier alors qu’elle rencontre une concurrence toujours plus accrue dans son secteur historique.

Trois nouveaux titres sur iOS et Android

Netflix a sorti ses cinq premiers jeux mobiles en novembre 2021. Deux d’entre eux sont directement inspirés de l’un des plus grands succès de la plateforme, la série Stranger Things. Les trois autres sont baptisés Shooting Hoops, Blast Card et Teether Up.

Désormais, trois jeux viennent compléter l’offre de l’entreprise sur iOS et Android. Le premier, This is a True Story, est un RPG développé par Frosty Pop et réalisé en collaboration avec l’ONG Charity: Water, dont l’objectif est d’apporter l’eau potable aux habitants de pays en voie de développement. This is a True Story conte l’histoire d'une femme en Afrique sub-saharienne et de son combat pour trouver de l'eau pour sa famille. Netflix explique que le jeu est tiré d’histoires vraies, Charity: Water ayant collecté de nombreux témoignages de personnes ayant vécu cette situation.

Le deuxième jeu désormais disponible est un remake de Shatter, un titre de casse-briques précédemment sorti sur PlayStation 3. Il est amélioré avec des nouvelles musiques et des niveaux inédits, et propose des classements à l’échelle mondiale pour les joueurs compétitifs. Enfin, le dernier jeu, qui devrait sortir prochainement, s’appelle Into the Dead 2: Unleashed. Initialement lancé en 2017, il est décrit comme un « hybride runner/shooter » dont l’objectif est de tirer sur des morts-vivants. Il mettra en avant une variété d'environnements et de défis pour les joueurs, ainsi que des armes déverrouillables, rapporte GamesBeat.

Comme pour les autres jeux du service, ils seront accessibles via ses identifiants Netflix.

Netflix se diversifie pour ne plus dépendre uniquement du streaming

En se lançant dans les jeux vidéo, Netflix cherche à se diversifier alors que le secteur du streaming voit de plus en plus d’acteurs importants émerger à l’instar de Disney+, d’Amazon Prime Video ou encore de HBO Max. À l’été dernier déjà, la firme avait annoncé vouloir lancer sa propre plateforme de jeux vidéo, et a décidé de se concentrer, pour commencer, sur les jeux mobiles.

En septembre 2021, Netflix a ainsi fait l’acquisition de Night School, connu notamment pour ses jeux narratifs. Plus récemment, c’est le studio Next Games qui a été racheté par la plateforme SVOD. Celui-ci se spécialise dans les jeux mobiles free-to-play, dont certains sont déjà liés à des franchises populaires sur Netflix comme Stranger Things ou The Walking Dead.

Pour rappel, bien que Netflix reste le numéro 1 du streaming mondial, le service perd de la vitesse ces derniers mois et peine de plus en plus à obtenir de nouveaux abonnés.