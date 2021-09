Netflix poursuit sa quête dans l’univers du jeu vidéo avec un niveau supplémentaire, le rachat d’un studio. L’annonce a été publiée en même temps par la plateforme de streaming et le studio américain en question, Night School, le 28 septembre.

Netflix passe du jeu mobile à l’achat d’un studio

Netflix a allumé la piste du jeu vidéo lors de la présentation de ses résultats du second trimestre, en juillet. Dans une lettre aux actionnaires, la plateforme a fait savoir qu’elle était en phase d’exploration dans le domaine. Elle a aussi expliqué que le jeu représente une opportunité de diversification du contenu proposé sur sa plateforme.

La phase d’exploration a commencé avec des jeux liés à l’univers de Stranger Things dès août. La veille du 28 septembre, trois nouveaux jeux mobiles faisaient leur apparition sur les applications Netflix espagnole, polonaise et italienne.

L’acquisition de Night School pour une somme non précisée démontre l’ambition de la plateforme pour le secteur. Le studio a été fondé en 2014 par un ancien concepteur de jeu de Disney Interactive, Sean Krankel et Adam Hines, ex-principal scénariste de Telltale Games, une entreprise qui a déjà collaboré avec Netflix.

Une acquisition cohérente

Sean Krankel s’est félicité de la nouvelle, « Netflix offre aux réalisateurs de films, de séries télévisées et maintenant de jeux vidéo une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes ».

Selon lui cette « association » est « naturelle ». Le studio travaille surtout sur des jeux narratifs, ils sont connus pour Oxenfree, salué par la critique, ou Afterparty. Netflix a déjà tenté des incursions dans la narration interactive avec certains de ses contenus destinés aux enfants et surtout l’épisode de Black Mirror « Bandersnatch ». De quoi dresser quelques passerelles.

Night School a tout de même souhaité rassurer les fans, le studio continue de travailler sur ses projets. Oxenfree 2 doit sortir sur PC et console dans l’année. Sean Krankel a expliqué que de « Nouveaux Mondes de jeu » sont également en travaux.

Night School, une étape ?

Du côté de Mike Verdu, vice-président du développement des jeux de Netflix, on affiche son plus bel optimisme « l'engagement de Night School en faveur de l'excellence artistique et ses antécédents éprouvés en font des partenaires inestimables alors que nous développons ensemble les capacités créatives et la bibliothèque de jeux Netflix ».

L’ambition de la plateforme de streaming pour le secteur est à prendre très au sérieux. Netflix rapporte qu’il compte « continuer à travailler avec des développeurs du monde entier et de recruter les plus grands talents du secteur pour élaborer une collection de jeux exclusifs destinés aux joueurs de tous les types et de tous les niveaux ».