Le marché du streaming est aujourd’hui en pleine expansion. Du côté des jeux vidéo, nous pouvons notamment souligner une initiative d’envergure signée Microsoft : le Xbox Game Pass. Par le biais d’un abonnement, la firme de Redmond offre une flopée de jeux vidéo téléchargeables sur les consoles Xbox et les PC Windows, mais aussi jouables via un service de cloud gaming sur de multiples appareils : xCloud. Netflix, roi du streaming de séries, films et documentaires, est d’ailleurs en train de recruter afin de lancer un service permettant d’accéder à divers jeux vidéo depuis sa plateforme.

Netflix veut se lancer dans le streaming de jeux vidéo

Ce n’est plus un secret. Depuis plusieurs mois, Netflix cherche à se tourner vers le domaine des jeux vidéo. De nombreux bruits de couloirs soulignaient récemment le lancement futur d’un service de jeux vidéo, similaire à Apple Arcade. De nouveaux éléments, cette fois-ci encore plus probants, nous prouvent que la plateforme de streaming souhaite s’implémenter rapidement dans ce secteur.

Bloomberg vient en effet d’annoncer que Netflix avait recruté Mike Verdu afin de superviser le développement d’un projet dans le domaine des jeux vidéo. Pour rappel, l’homme est un ex-dirigeant de Facebook chargé de la relation avec les développeurs sur les jeux développés pour les casques VROculus. Il a aussi travaillé auparavant chez Electronic Arts (EA) ou encore Zynga.

Selon le média, Netflix pourrait ainsi proposer des jeux vidéo sur sa plateforme « d’ici l’année prochaine ». Un nouveau genre ferait ainsi son apparition afin de catégoriser ce type de contenu. Information importante à prendre en compte, le célèbre service de streaming proposerait ces jeux vidéo sans frais supplémentaires. Cela permettrait ainsi à l’entreprise de faire valoir un argument de taille face à ses concurrents (Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max…). L’objectif serait aussi d’aller chercher de nouveaux abonnés.

Greg Peters, directeur de l'exploitation et des produits chez Netflix, soulignait d’ailleurs en avril dernier qu'« il ne fait aucun doute que les jeux seront une forme importante de divertissement et une modalité importante pour approfondir l'expérience de nos abonnés ». L’arrivée des jeux vidéo sur Netflix permettrait aussi d’approfondir des univers issus de certaines séries ou certains films produits par la plateforme. Pour rappel, nous avons déjà eu l’occasion de voir arriver des jeux Stranger Things sur console, smartphone et PC ; ou encore d’une expérience narrative autour de Black Mirror directement sur Netflix.