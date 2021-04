Comme les autres entreprises, il était l’heure pour Amazon de dévoiler ses résultats trimestriels. La firme affiche une santé de fer avec 8,1 milliards de dollars de bénéfices, soit une hausse de 220% par rapport à l’année précédente. Des chiffres qui ont dépassé toutes les estimations de Wall Street.

Les chiffres d’Amazon grimpent grâce à l’e-commerce

La pandémie a bien profité à Amazon. L’entreprise signe un trimestre record avec un chiffre d’affaires de 108,5 milliards, marquant une augmentation de 44%. Un résultat bien supérieur à ses propres estimations, porté par l’e-commerce qui a explosé au cours des derniers mois. En effet, les nombreuses commandes effectuées ont permis à la firme de tourner à plein régime. Les revenus provenant des vendeurs de sa plateforme ont augmenté de 64%, soit 23,7 milliards de dollars. Une aubaine pour l’entreprise qui multiplie les investissements commerciaux, comme Amazon Salon ou encore Amazon Fresh.

Amazon Prime continue son ascension

Ce mois-ci, Amazon Prime a dépassé la barre des 200 millions d’abonnés sans grandes difficultés. Un service qui a séduit beaucoup de personnes pendant la crise sanitaire, permettant à la firme de faire grimper ses revenus, atteignant 7,6 milliards de dollars.

Si l’abonnement offre une livraison plus rapide et une plateforme de streaming musical, il permet également d’accéder au catalogue de Prime Video. Le divertissement a explosé en un an, et les heures passées sur le service de vidéos ont augmenté de 70%. Au total, ce sont plus de 175 millions d’abonnés Amazon Prime qui ont regardé des films ou séries sur Prime Video. Un domaine où la firme est encore triomphante, concurrençant de plus en plus Netflix, qui avait également dépassé les 200 millions d’abonnés.

Les publicités rapportent gros à l’entreprise

Comme Alphabet, la croissance de l’activité publicitaire d’Amazon est impressionnante. Si les consommateurs passent de plus en plus de temps en ligne, les entreprises ont tout à gagner à investir dans les publicités de Google ou d’Amazon. La firme de Jeff Bezos devient peu à peu un partenaire publicitaire essentiel aux États-Unis.

Ainsi, les revenus de la catégorie “Autres” de l’entreprise, qui comprend la publicité et d’autres services, ont augmenté de 77% pour atteindre 6,9 milliards de dollars. Le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a expliqué que le trafic vers le site du géant de l’e-commerce est une des principales forces de ses activités publicitaires. Il a également souligné l’importance de la pertinence des annonces.

“L’équipe de publicité a fait un excellent travail en transformant les clics en ventes”, a-t-il déclaré. “Nous utilisons de nouveaux modèles d’apprentissage plus poussés pour présenter des produits sponsorisés plus pertinents, nous continuons à améliorer la pertinence des annonces diffusées sur les pages de détails des produits et nous avons constaté une adoption rapide du format vidéo pour les marques sponsorisées, en plus des autres choses”. Amazon est donc bien en route pour conquérir le marché publicitaire, de quoi concurrencer Facebook et Google.

Tous les voyants sont au vert pour la firme, dont l’action grimpait de 4% lors des cotations électroniques après la clôture de Wall Street, suite à la publication des résultats du premier trimestre de 2021. Amazon continue son ascension en investissant dans des secteurs très divers, comme les petites et moyennes entreprises. Elle avait récemment racheté Selz, pour concurrencer Shopify. L’entreprise est sur tous les fronts, et compte bien voir ses résultats atteindre entre 110 et 116 milliards de dollars au prochain trimestre.