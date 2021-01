Après une année particulièrement intense, Netflix annonce avoir dépassé pour la toute première fois de son histoire les 200 millions d’abonnés payants à travers le monde. Ce record permet au géant du streaming de terminer l’année 2020 en beauté. Au cours du dernier trimestre de l’année, la plateforme a enregistré 8,51 millions de nouveaux clients. C’est plus que l’objectif des 6 millions initialement prévu.

200 millions d’internautes à travers le monde utilisent Netflix

2020 fût une année exceptionnelle pour Netflix. En plus de passer la barre des 200 millions d’abonnés, la direction de Netflix a également déclaré que l’entreprise n’avait plus besoin de lever des fonds pour financer sa croissance. Ce n’est pas une surprise : la pandémie de Covid-19 a obligé de nombreuses personnes à stopper leurs activités et leurs loisirs comme les sorties au restaurant, les vacances pour certains ou encore les concerts et le cinéma. Bref, il fallait bien occuper tout ce temps passé à la maison. Le streaming a évidemment explosé pendant les différentes périodes de confinement.

On se souvient notamment de ce chiffre : 15,8 millions. C’est le nombre d’abonnés que Netflix a gagné pendant le premier confinement. À l’époque, Reed Hastings, CEO de Netflix, déclarait ceci : « nous sommes conscients que avons nous la chance de proposer un service encore plus utile lorsque les gens sont confinés chez eux. Comme d’autres plateformes de divertissement utiles à la maison, nous avons observé une augmentation du temps de visionnage et également une hausse du nombre d’abonnés ». Tout l’enjeu était de conserver ces nouveaux abonnés. Pari réussi pour Netflix.

37 millions d’abonnés supplémentaires en 2020

Si on prend l’année 2020 dans son ensemble, on s’aperçoit que Netflix a gagné 37 millions d’abonnés. Il y a quelques jours, la plateforme comptait un total de 203,7 millions d’utilisateurs. C’est plus du double de ce qu’elle comptait à peine trois ans plus tôt… Preuve d’une croissance exceptionnelle. Malgré une compétition féroce, Netflix a su tirer son épingle du jeu. Disney+ a également cartonné en 2020. Au milieu de l’été, la plateforme annonçait avoir atteint les 100 millions d’abonnés, quelques mois seulement après son lancement.

Netflix a également déclaré dans son communiqué que : « nous pensons que nous n’avons désormais plus besoin d’investissements extérieurs pour financer nos opérations au quotidien ». La société est donc rentable et autonome. Si la création de contenus originaux coûte beaucoup d’argent, Netflix affirme ne plus avoir besoin de financements extérieurs pour l’aider à soutenir sa croissance. L’entreprise a récemment annoncé un partenariat avec le Nouveau-Mexique pour agrandir l’un de ses studios. Preuve que tout va bien pour le géant du divertissement.