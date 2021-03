C’est dans un centre commercial situé à Ealing, à l’Ouest de Londres, qu’Amazon a choisi d’implanter son tout premier magasin « sans caisse » en dehors des États-Unis. Ce nouveau supermarché Amazon Fresh, plus grand qu’un Amazon Go, permet aux clients londoniens de faire leurs courses en étant automatiquement facturés à la sortie du magasin.

Un supermarché Amazon Fresh à Londres

Pour être tout à fait précis, Amazon Fresh ressemble plus à un concept d’entrepôt-supermarché qu’à un supermarché classique de ville. Avec ses 230 m2, Amazon Fresh est ouvert du lundi au dimanche, de 7 heures à 23 heures. On y retrouve plusieurs gammes de produits de la marque « By Amazon », comme des produits de première nécessité, des fruits et légumes et même de la viande et du poisson. On y trouve aussi des produits alimentaires de l’enseigne Morrissons, déjà partenaire d’Amazon pour la livraison de courses alimentaires via le programme Prime.

Il faut imaginer Amazon Fresh comme un Amazon Go en plus grand. Ce grand supermarché « sans caisse » dépend aussi de la technologie « Just Walk Out ». Si vous ne connaissez pas encore ce genre de supermarché, voilà comment cela fonctionne : le client s’identifie en scannant un QR-code (appelé « fresh code ») à l’entrée du magasin, depuis une application dédiée. Ensuite, il fait ses courses, choisit ses produits et en sortant, il est automatiquement facturé pour ses achats. Pas de passage par la caisse. La technologie est aussi capable de voir si le client repose des produits sur les étagères.

La présence physique d’Amazon n’est techniquement parlant pas une nouveauté. L’entreprise compte déjà quelques magasins Whole Foods londoniens. En revanche ce qui est nouveau, c’est l’implantation d’un supermarché dans lequel il est possible de faire ses courses sans passer en caisse ni scanner ses produits. Amazon a déclaré avoir déjà repéré d’autres emplacements dans le grand Londres, dans le centre ville ou les rues commerçantes.

La technologie « Just Walk Out » bientôt partout ?

Cette technologie fonctionne grâce à une intelligence artificielle, des détecteurs de poids et de très nombreuses caméras… Avec « Just Walk Out » et d’ici quelques mois, Amazon espère aussi séduire d’autres types de clients. Le géant américain pense notamment aux boutiques dans les aéroports pour qui cette technologie pourrait être pertinente. Ou encore aux stades et aux cinémas. Nous savons que son objectif premier n’est pas forcément de vendre cette technologie aux géants du retail comme Walmart ou Target, même si un porte-parole d’Amazon admettait l’année dernière que cela pourrait s’envisager.

La seule différence entre ce nouveau supermarché Amazon Fresh et les Amazon Go américains est l’absence du Dash Cart. Un chariot intelligent d’Amazon qui permet de scanner les produits au fur et à mesure. Attention : à Londres, Amazon pourrait se frotter à quelques concurrents de taille. En effet, Sainsbury’s et Tesco ont déjà essayé de reproduire la technologie d’Amazon Go. Notons également que cette ouverture se fait à un moment critique pour le Royaume-Uni : le gouvernement tente de lever progressivement les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, mais pas de retour à la normale prévu avant le 21 juin…