Shopify a annoncé mardi 9 février 2021 l’extension de son système de prise de commande et de paiement, Shop Pay, sur Facebook et Instagram. Cette nouveauté va permettre aux e-commerçants de proposer une expérience client sans couture, les acheteurs n’ayant plus à sortir de l’application pour finaliser leur commande sur le site de la marque.

C’est la première fois que Shopify étend Shop Pay en dehors de son propre environnement. Cela témoigne néanmoins de l’importance grandissante qu’occupe la plateforme dans le paysage de la vente en ligne, mais aussi aux yeux des réseaux sociaux.

Dès aujourd’hui, le système de paiement est activé sur Instagram Shopping, pour les marchands basés aux États-Unis. Shopify annonce un lancement sur les boutiques Facebook dans les semaines à venir.

Depuis l’intégration de PayPal en 2019, les acheteurs ne s’étaient pas vus proposer d’autres solutions que de finaliser leur paiement sur le site de l’e-commerçant. Shop Pay, qui enregistre les coordonnées de livraison ainsi que les moyens de paiement des clients devrait offrir un peu plus de souplesse.

Facebook a de grandes ambitions dans l’e-commerce pour ses différentes applications. Cependant, n’étant pas encore une plateforme à proprement parler, il est compliqué de créer des habitudes de shopping chez les utilisateurs. Malgré ses efforts, le parcours classique étant la promotion du produit à travers une publicité, la commande et le règlement s’effectuant directement sur le site de la marque. Mais sur le même principe que le développement poussif du format de story dans son univers, les fonctionnalités et mises en avant ne manquent pas, comme l’instauration récente d’un onglet « Acheter » dans le menu d’Instagram, puis de Facebook.

De son côté, Shopify voit grand. L’accélération de la transformation numérique des entreprises vers la vente en ligne lui a été grandement bénéfique. Battant le fer pendant qu’il est chaud, la plateforme n’est pas avare en extensions pour offrir de nouveaux canaux de vente à ses clients comme TikTok et Walmart, ou faciliter leur logistique.