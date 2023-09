Amazon a annoncé, le 30 août, avoir conclu un accord avec Shopify pour proposer Buy with Prime, son option de livraison offerte à ses membres premium, aux vendeurs de la ...

Amazon a annoncé, le 30 août, avoir conclu un accord avec Shopify pour proposer Buy with Prime, son option de livraison offerte à ses membres premium, aux vendeurs de la plateforme. Ce partenariat marque la fin d’un différend entre les deux sociétés qui dure depuis près d’un an.

Shopify adopte Buy with Prime

Présenté en avril 2022, Buy with Prime permet aux détaillants américains d’avoir recours à l’infrastructure logistique du géant de l’e-commerce à destination des utilisateurs de Prime. Intégrable sur les sites de commerçants propulsés par Shopify, ce service permet aux acheteurs membres de la formule premium du géant de l’e-commerce de profiter d’une livraison express gérée par la division logistique d’Amazon. Elle offre également une facilité au niveau des retours.

Peter Larsen, vice-président du service Buy with Prime pour Amazon, a déclaré que l’intégration d’une telle option « est le fruit d’une collaboration avec Shopify ». Il se dit « ravi d’aider les commerçants non seulement à développer leurs activités, mais aussi à gagner du temps et à économiser des ressources ». Selon Amazon, les ventes des commerçants en ligne incorporant Buy with Prime à leurs sites sont 25 % plus importantes. Daniel Debow, vice-président des partenariats produits chez Shopify, assurait dans un communiqué que « plus de choix signifie plus de moyens pour nos commerçants de réussir ».

Le déploiement de Buy with Prime au sein de la plateforme de Shopify se fera en deux temps. Pour le moment, seuls certains vendeurs ont été invités à utiliser l’option d’achat d’Amazon. Celle-ci sera ensuite accessible à tous les commerçants américains dès la fin du mois de septembre.

Shopify fait machine arrière

Si à entendre les deux entreprises le partenariat semble couler de source, celui-ci met un terme à une mésentente de presque un an. Lors de la sortie de Buy with Prime, Shopify avait montré sa réticence et conseillé ses utilisateurs de ne pas s’en servir. Pour dissuader les détaillants d’intégrer l’option à leur site, la plateforme de commerce en ligne avait considéré l’installation de Buy with Prime comme une violation de ses conditions d’utilisation.

Shopify avançait qu’Amazon pouvait voler les données des clients et les facturer à tort. Auquel cas, la société canadienne se dédouanait de toutes responsabilités, recommandant plutôt d’utiliser Shop Pay, son propre service de paiement. « Nous protégeons les informations collectées via Buy with Prime, y compris les données des acheteurs, conformément à nos normes de sécurité élevées », avait répondu Amazon, sans parvenir à convaincre. Aujourd’hui, Amazon et Shopify semblent avoir trouvé un terrain d’entente.