Shopify ne semble pas vraiment enthousiaste à l’idée que certains des commerçants avec qui elle collabore ajoutent le bouton Buy with Prime d’Amazon sur sa plateforme. Elle leur a ainsi recommandé de ne tout simplement pas le faire.

Des dires contradictoires

Amazon a annoncé le déploiement de son bouton en avril 2022. Celui-ci permet aux commerçants d’exploiter toute l’infrastructure logistique mise en place par Amazon pour son service Prime, et ce pour des produits qui sont mis en vente sur leur propre site, et pas sur celui d’Amazon. En cliquant dessus, les abonnés à Amazon Prime pourront bénéficier de la livraison très rapide opérée par le géant de l’e-commerce en ayant acheté un produit via les services de Shopify.

Lors de cette annonce, le PDG de Shopify, Tobi Lutke, se félicitait du lancement de la fonction, déclarant que son entreprise était « heureuse » de l’intégrer à sa plateforme. « Cela correspond parfaitement à notre vision du monde. Et c'est loin d'être à somme nulle comme certains le font croire », a-t-il notamment déclaré. À l’époque déjà, un porte-parole de Shopify a affirmé que les propos du PDG ne reflétaient que son opinion, ajoutant que l'entreprise avait besoin de rassembler plus de détails avant de se prononcer sur la question.

Comme le rapporte le média CNBC, le lancement du bouton Buy with Prime a suscité un débat interne chez Shopify, portant principalement sur l’intégration potentielle de la fonctionnalité sur son site. Finalement, il semblerait que ceux qui étaient contre aient remporté la partie.

Shopify a averti les marchands avec qui elle collabore

En effet, l’entreprise avertit désormais les commerçants qui tentent d'installer le bouton Buy With Prime d'Amazon sur leur vitrine qu'ils violent les conditions d'utilisation de Shopify. Selon la plateforme d’e-commerce, le bouton peut potentiellement permettre à Amazon de voler les données des clients et de les facturer à tort. Si cela arrive, ou en cas de commande frauduleuse, Shopify ne protégera pas les commerçants ayant implémenté le bouton. Par ailleurs, les conditions de service de Shopify exigent que les marchands utilisent son propre service de paiement, Shop Pay, « pour toutes les ventes associées » à leur boutique en ligne.

De son côté, Amazon se veut rassurante quant aux suspicions émises par Shopify : « Nous protégeons les informations collectées via Buy with Prime, y compris les données des acheteurs, conformément aux normes de sécurité élevées d'Amazon. Nous utilisons ces informations pour fournir et améliorer Buy with Prime pour les marchands et les acheteurs. Nous utilisons Amazon Pay pour traiter les paiements des commandes Buy with Prime. Amazon Pay est soutenu par la technologie de protection contre la fraude utilisée sur Amazon.com. Les commerçants ont un contrôle total sur les prix facturés aux clients », a déclaré un porte-parole d’Amazon en apprenant la décision de Shopify.

Une concurrence sur deux aspects

La démarche de Shopify peut sembler logique : Buy with Prime est en concurrence directe avec son moyen de paiement qu’elle tente de déployer au-delà de sa plateforme, à travers des partenariats avec Google ou encore Facebook et Instagram, notamment.

Aussi, la firme souhaite également consolider toute sa chaîne logistique. Pour cela, elle a fait l’acquisition de l’entreprise Deliverr au mois de mai dernier. Laisser le prestige à Amazon de proposer son service, qui ne compte pas moins de 200 millions d’abonnés, mettrait donc un énorme coup de frein à l’évolution de Shopify dans ce secteur.