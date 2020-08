En plus d’être une plateforme sociale, Facebook cherche à devenir une destination shopping incontournable. C’est pourquoi le réseau social de Mark Zuckerberg lance un nouvel onglet “Shopping” au sein même de son application, rapporte The Verge. Une fonctionnalité qui marque une nouvelle fois son ambition de devenir un acteur important dans le domaine du eCommerce.

Un nouvel onglet pour faciliter le shopping

Alors que la pandémie de Covid-19 a profondément changé les habitudes d’achat des consommateurs en faveur de la vente en ligne, Facebook voit une nouvelle opportunité de développer son business. Loin de perdre le nord, le réseau social de Mark Zuckerberg lance les tests à échelle mondiale d’un nouvel onglet shopping au sein de son application ; celui-ci permettra aux utilisateurs de facilement trouver et acheter des produits de différentes marques. Une nouvelle qui fait écho au lancement récent d’Instagram Shop, survenu à la fin du mois de juillet 2020.

En plus de ce nouvel onglet, la firme annonce également de nouveaux outils pour les entreprises qui vendent leurs produits sur Facebook et Instagram. Ces dernières pourront ainsi profiter de nouvelles options de personnalisation, de l’arrivée de nouvelles statistiques pour mesurer leurs performances, mais aussi et surtout d’une nouvelle option de messagerie permettant aux clients de leur envoyer des messages directement via Messenger, Instagram Direct et bientôt, WhatsApp. Les vendeurs auront également la possibilité d’organiser des événements d’achat en direct au cours desquels ils pourront diffuser et présenter leurs produits ; une option qui ne sera néanmoins disponible dans un premier temps qu’aux États-Unis.

Enfin, Instagram Checkout, qui permet aux marques d’effectuer des transactions directement depuis l’application, s’étend à tous les vendeurs éligibles aux États-Unis, note The Verge. Les frais de transaction seront supprimés jusqu’à la fin de l’année, en raison de la pandémie.

Facebook se rêve en géant du eCommerce

Ces nouvelles fonctionnalités disponibles aussi bien sur Facebook que sur Instagram, montrent sans détour l’ambition du groupe de Mark Zuckerberg de se placer en géant du eCommerce. Une stratégie entamée depuis longtemps déjà, avec notamment le lancement d’Instagram Shopping en 2018, mais qui s’accélère nettement en cette année 2020 avec le lancement, par exemple, de Facebook Shops et l’arrivée de ces nouvelles fonctionnalités que nous venons de vous présenter.

Et finalement, il n’y a rien d’étonnant à cela : comme nous l’avons souligné précédemment, le Covid-19 a profondément changé les attentes et les habitudes d’achat des consommateurs, qui se tournent désormais de plus en plus vers la vente en ligne. Un contexte inédit qui a créé de nouvelles opportunités de business. Facebook l’a bien compris et compte se saisir de chacune d’entre elles pour continuer de prospérer et évoluer, tout en offrant aux plus petites entreprises les moyens techniques de suivre cette lourde phase de transformation.