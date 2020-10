TikTok investit dans le e-Commerce. Le réseau social chinois a annoncé, ce mardi 27 octobre 2020, un partenariat mondial avec Shopify. L’objectif : permettre aux plus d’un million de commerçants utilisant les services de la plateforme de commerce en ligne, de stimuler leurs ventes en atteignant directement le public de TikTok.

TikTok s’associe à Shopify

Grâce à cette nouvelle alliance, les commerçants Shopify pourront créer et optimiser des campagnes marketing TikTok, directement depuis le tableau de bord de leur boutique. Pour se faire, ils devront préalablement installer l’application dédiée. Sur son blog, le réseau social appartenant à ByteDance énumère les points forts de cette intégration simplifiée.

Parmi eux, la possibilité pour les marchands d‘installer ou de connecter leur pixel TikTok en un seul clic, un outil de création de publicités natives intuitif, ainsi qu’un crédit publicitaire de 300 dollars offert pour permettre aux commerçants éligibles de lancer leur première campagne sur le réseau social chinois. En outre, l’alliance entre Shopify et TikTok permettra également aux utilisateurs du réseau social de cliquer sur des vidéos publicitaires pour acheter directement des produits depuis les boutiques créées depuis le service canadien.

Satish Kanwar, vice-président des produits chez Shopify, s’enthousiasme dans un communiqué : « Nous sommes ravis d’être le premier partenaire à accueillir TikTok dans le monde du commerce, particulièrement en ce moment, alors que nos commerçants se préparent à une saison de shopping en ligne animée ».

De son côté, Blake Chandlee, vice-président des solutions commerciales globales pour TikTok, explique : « Nous sommes ravis de nous associer à Shopify et de fournir à ses commerçants un canal leur permettant d’atteindre de nouveaux publics et de stimuler leurs ventes depuis TikTok. Alors que le commerce social prolifère, les commerçants reconnaissent que la communauté créative et très engagée de TikTok la distingue des autres plateformes. Nous explorons constamment de nouvelles façons innovantes de connecter les marques avec nos utilisateurs, et Shopify est le partenaire idéal pour nous aider à développer et à étendre nos capacités commerciales au niveau mondial ».

Le e-Commerce à l’heure de la COVID-19

Dans le contexte de la crise sanitaire, le e-Commerce connaît une accélération sans précédent. À tel point qu’au second trimestre 2020, Amazon a doublé ses profits et qu’aux États-Unis, les ventes en ligne ont fait un bond de 49% sur le seul mois d’avril de la même année. De son côté, Shopify a atteint les 117 milliards de dollars de valeur marchande et a enregistré une augmentation de 71% de ses créations de boutiques. C’est désormais incontestable : le commerce en ligne n’est plus seulement une tendance, c’est un moyen pour les petits commerçants d’assurer leur survie à l’heure où la COVID-19 continue de sévir à travers le monde.

Les plateformes sociales, conscientes de ces nouveaux enjeux, démultiplient les nouveautés pour apporter leur pierre à l’édifice du commerce en ligne. Instagram, par exemple, a récemment lancé sa fonctionnalité Shopping sur IGTV, et l’apportera bientôt sur son format Reels également. Pinterest, quant à lui, a lancé de nouveaux outils pour prêter main forte aux commerçants à l’approche des fêtes de fin d’année et au-delà. Avec ce partenariat avec Shopify, TikTok emboîte donc le pas à ses aînés et démontre que lui aussi, est bien décidé à tirer profit des opportunités qui s’offrent à lui.