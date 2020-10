Depuis plusieurs années maintenant, Instagram n’est plus seulement une plateforme sur laquelle on partage ses souvenirs de vacances ; l’inspiration, la découverte de tendances et de nouvelles marques sont au coeur de l’expérience du réseau social. Un terrain propice pour effectuer un virage sur l’eCommerce, et Instagram l’a bien compris avec le lancement de sa fonctionnalité Shopping en 2018. Forte de son succès, celle-ci s’étend désormais au format IGTV, et arrivera sur Reels un peu plus tard cette année.

Succès pour la fonctionnalité Shopping sur Instagram

La fonctionnalité Shopping a marqué un véritable tournant dans l’histoire d’Instagram puisqu’elle a été la première pierre angulaire de la stratégie du réseau social pour devenir un acteur majeur du eCommerce. D’abord disponible seulement sur les posts fixes, celle-ci a rapidement fait son arrivée sur les Stories, avant d’avoir droit à son onglet dédié dans Explore.

Grâce à son succès auprès des utilisateurs mais aussi auprès des marques qui l’ont parfaitement intégrée à leur stratégie marketing, la fonctionnalité Shopping prend désormais plus de place sur Instagram en intégrant le format IGTV, apprend-on dans un communiqué de presse. Plus encore, elle devrait faire son arrivée sur Reels, le nouveau format star d’Instagram, « un peu plus tard cette année » promet le réseau social.

Justin Osofsky, Directeur des Opérations chez Instagram, détaille : « Les créateurs de contenus et les marques sont de véritables vecteurs de tendances sur Instagram. Les utilisateurs puisent leur inspiration depuis les comptes de leurs marques et créateurs favoris. En déployant Shopping sur IGTV et Reels, nous facilitons l’achat directement depuis des vidéos. De cette manière, nous souhaitons aider les marques et les créateurs à toucher leur communauté et ainsi à gagner leur vie ».

À vos marques… Prêts… Shoppez !

Ainsi, grâce à l’intégration de Shopping sur les IGTV (et bientôt sur Reels), les utilisateurs auront l’opportunité d’en apprendre plus sur un produit et pourront se le procurer très facilement. En effet, il suffira de cliquer sur le bouton « Browse » présent sur la vidéo en question pour voir apparaître le catalogue des produits présents dans celle-ci.

Instagram en est sûr : « Il s’agira d’une opportunité supplémentaire pour les marques et les créateurs de contenus de présenter un produit plus en détails, de manière encore plus inspirante et immersive pour les membres de leur communauté« . On saura très bientôt si cette promesse sera tenue, puisque Shopping sur IGTV est déployée partout dans le monde entier dès aujourd’hui.