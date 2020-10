Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et apportent avec elles, l’incontournable shopping de Noël. Afin d’aider les e-commerçants durant cette période charnière « et au-delà », Pinterest met à leur disposition de nouveaux outils leur permettant « d’organiser, de présenter et de mesurer la performance de leurs produits pour stimuler l’inspiration et les ventes », apprend-on ce mardi 27 octobre 2020.

Sous l’impulsion de la crise sanitaire, le e-Commerce décolle

Alors que la crise sanitaire de Covid-19 continue de sévir à travers le monde, le commerce en ligne explose : Amazon a par exemple doublé ses profits au second trimestre 2020, quand Shopify a vu sa valeur marchande s’élever à 117 milliards de dollars. De son côté, Pinterest évoque une « accélération sans précédent du e-commerce », avec une augmentation de 85% des utilisateurs interagissant avec les espaces shopping de la plateforme au cours des six derniers mois.

Plus encore, le réseau social affirme que « cette année le shopping des fêtes de fin d’année a commencé plus tôt que jamais sur Pinterest » avec, notamment, la recherche « idées de cadeaux de Noël » qui a connu un véritable bond dès le mois d’avril, enregistrant 3 fois plus de requêtes que l’année précédente. Une tendance de laquelle Pinterest tire parti aujourd’hui avec la mise en place d’une flopée de nouvelles fonctionnalités, visant à aider les e-Commerçants à stimuler leurs ventes.

Pinterest présente ses nouvelles fonctionnalités à destination des e-commerçants

Pour commencer, Pinterest met à jour ses Catalogues avec l’arrivée d’une interface plus intuitive permettant notamment aux commerçants d’importer plus facilement leurs catalogues et d’activer de façon simplifiée leurs annonces Shopping. La plateforme évoque également son nouveau format Shopping Ads Collection, ainsi qu’un nouvel outil de planification permettant « aux commerçants d’importer tous les produits sur Pinterest à leur rythme ». Par ailleurs, le réseau social lance une option offrant aux marques la possibilité d’utiliser la vidéo comme création principale dans une annonce Collections.

Pinterest met également en place des enchères automatiques pour le shopping, permettant ainsi aux distributeurs de « maximiser leur budget sans avoir à surveiller leurs achats », en ajustant de manière dynamique l’enchère d’un groupe d’annonce. La plateforme l’assure : « En moyenne, pour le même budget, les annonceurs qui ont testé les enchères automatiques pour les ventes par Catalogues ont vu leurs conversions augmenter de 30 % en choisissant l’optimisation par « conversion » et leurs clics augmenter de 30 % en choisissant l’optimisation par clics ».

Dans la même lignée, Pinterest annonce l’arrivée d’une nouvelle analyse de conversions, permettant un examen plus détaillé des performances. « Grâce aux modifications apportées, les commerçants peuvent voir avec l’outil de visualisation comment les clients terminent leur parcours d’achat, le tout résumé dans un entonnoir familier. Suivez le parcours d’achat des clients et comparez plusieurs attributions pour vérifier l’impact des contenus », explique la plateforme.

Enfin, les utilisateurs de Pinterest aux États-Unis auront droit à deux fonctionnalités supplémentaires. La première d’entre elles, c’est le profil « vitrine » qui permet aux commerçants de « transformer leur onglet Shopping grâce à la présentation de produits en stock dans une vitrine organisée par catégories, grâce aussi à des groupes de produits mis en avant et à des recommandations créées de manière dynamique ». La deuxième fonctionnalité consiste en un nouvel outil d’identification des produits qui permet aux commerçants d’identifier des produits spécifiques sur leurs propres images afin que « les acheteurs puissent acheter directement à partir d’une scène et faire de cette inspiration une réalité ».