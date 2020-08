Comme Facebook et Alphabet, Amazon a dévoilé son bilan financier pour le second trimestre 2020. À revers des prévisions de Jeff Bezos qui s’attendait à des pertes atteignant les 1,5 milliard de dollars, le géant du eCommerce a doublé ses profits par rapport à la même période en 2019. Sans surprise, la pandémie de Covid-19 n’est pas étrangère à ces excellents résultats.

Amazon atteint les 5,2 milliards de dollars de bénéfices

D’une année à l’autre, Amazon a tout simplement doublé ses bénéfices. Au deuxième trimestre 2019, ils atteignaient les 2,6 milliards de dollars. En 2020, sur la même période, ils ont atteint les 5,2 milliards de dollars. Des résultats d’autant plus impressionnants qu’ils interviennent au moment où la firme a dépensé plus de 4 milliards de dollars en “coûts supplémentaires liés au Covid-19 afin d’aider à assurer la sécurité des employés et à livrer les produits aux clients“. En d’autres termes, si Amazon n’avait pas effectué ces dépenses, ses bénéfices auraient alors plus que doubler par rapport à l’année précédente.

Dans le détail, Amazon a généré un chiffre d’affaires de 88,9 milliards de dollars durant ce second trimestre 2020 qui s’est achevé au 30 juin. L’année antérieure, sur la même période, le géant du eCommerce générait 63,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Enfin, les ventes nettes de produits s’élèvent à 50,24 milliards de dollars et les ventes nettes de services à 38,67 milliards de dollars ce trimestre. Pour Jeff Bezos, l’heure est à la gratitude : “Ce fut un autre trimestre très inhabituel, et je ne pourrais pas être plus fier et reconnaissant envers nos employés du monde entier”.

Le géant du eCommerce s’en tire bien malgré une gestion controversée de la crise sanitaire

Si tout est bien qui finit bien, la gestion de la crise sanitaire n’a pas été de tout repos pour Amazon. La justice française, par exemple, a estimé que le géant du eCommerce ne protégeait pas suffisamment ses employés. Elle lui a donc demandé de limiter ses activités et ses livraisons aux marchandises essentielles. En Italie, la firme de Jeff Bezos a pris la même décision afin de faire face à l’important afflux de commandes. Aussi, Amazon a dû se montrer plus vigilant qu’à l’habituel puisque aux personnes qui tentaient de tirer profit de la pandémie ; au final, ce sont plus de 4 000 comptes de vendeurs qui ont été suspendus.

Enfin, aux États-Unis, la firme a également dû fermer un entrepôt suite à la contamination de l’un de ses employés. D’ailleurs, depuis le mois de mars 2020, Amazon affirme avoir créé 175 000 nouveaux emplois pour pouvoir faire face à la demande. Parmi ces nouveaux postes, 1225 000 sont actuellement transformés en emplois réguliers à temps plein. Une autre conséquence bénéfique du coronavirus.