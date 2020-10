Le Shopify Fulfillment Network est pleine explosion. Au même rythme que l’évolution du e-commerce, Shopify se transforme et propose des services adaptés à ses clients. Ce service de logistique gère le stockage, l’emballage et l’expédition des marchandises des e-commerçants. Une activité en plein boom depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le volume d’exécution du service multiplié par 2,5 par rapport au premier trimestre

Au deuxième trimestre de cette année 2020, le chiffre d’affaires de Shopify a encore quasiment doublé. C’est un véritable marqueur de l’évolution du paysage du e-commerce à travers le monde. La pandémie de Covid-19 a poussé les commerçants à basculer en ligne pour continuer de vendre leurs produits. Ce premier point est associé à un changement de comportement des consommateurs qui privilégient désormais le web pour réaliser leurs achats. Résultat : Shopify pèse désormais 117 milliards de dollars.

Le réseau Shopify Fulfillment Network profite aussi logiquement de cette ascension. Le volume d’exécution a été multiplié par 2,5 par rapport au premier trimestre de l’année 2020 selon Thomas Epting, directeur du réseau : « nous constatons une forte croissance en cours d’année et en face, une demande de plus en plus importante ». L’activité logistique fait partie des nouvelles demandes des e-commerçants qui n’ont plus forcément la capacité de gérer cette partie à cause de l’afflux des commandes.

Un besoin devenu essentiel pour de nombreux commerçants qui ont vu leur vie être bouleversée par la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont déclenché des ruées de commandes en ligne. Les e-commerçants doivent s’armer pour faire face. Pour Thomas Epting : « la Covid-19 a fait progresser le commerce électronique de 10 ans. Nous construisons le Shopify Fulfillment Network avec l’objectif de faire en sorte que nos commerçants soient aussi prêts que possible pour l’avenir du commerce ».

Le Shopify Fulfillment Network comme alternative à Amazon ?

Le nombre de nouveaux magasins créés sur la plateforme Shopify a bondi de 71% entre le premier et le deuxième trimestre 2020. C’est colossal. On peut imaginer quelques petites problématiques de ressources humaines en interne. Basée à Ottawa, la société a lancé son Shopify Fulfillment Network en juin 2019 grâce à des partenariats avec des entrepôts aux États-Unis. L’objectif est de permettre aux petits e-commerçants d’avoir les mêmes moyens que les plus gros.

Shopify se positionne comme une alternative à Amazon avec ce service. L’entreprise précise que ce service de logistique « vous permet de contrôler vos données, d’expédier rapidement et de faire de votre marque un héros ». Une réponse directe aux préoccupations des e-commerçants trop habitués aux mauvais coups d’Amazon. l’Union européenne accuse par exemple l’entreprise de Jeff Bezos d’avoir utilisé des données de ses vendeurs tiers pour leur faire concurrence.