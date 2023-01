La plateforme de commerce en ligne Shopify a présenté, le 3 janvier, Commerce Components, sa nouvelle offre à destination des grandes marques du retail. Après avoir aidé les petits commerces à vendre leurs produits sur Internet, Shopify vise désormais les géants de la vente au détail. Le fabricant de jouets Mattel fait partie des premiers acteurs à collaborer avec l’entreprise basée à Ottawa.

Une solution à la carte

Shopify présente Commerce Components comme une solution moderne taillée sur-mesure pour les retailers. Emilie Benoit-Vernay, porte-parole de la société pour l’Europe du Sud, explique à Siècle Digital que « les grandes marques du retail ont un éventail unique de besoins techniques qui nécessitent plusieurs produits et plates-formes pour fonctionner ensemble. Elles veulent le choix et la liberté technique pour assembler leurs propres stacks ».

Commerce Components se place comme une version améliorée de Shopify Plus, pensée spécialement pour les grandes entreprises du secteur. Il s’agit d’une offre modulaire qui laisse les marques sélectionner les outils qu'elles souhaitent. « Pour rester compétitives, les entreprises ont besoin d’une solution de commerce qui donne la priorité aux choix, avec la flexibilité d’intégrer et d’innover sans restrictions, tout en ayant des éléments d’infrastructures technologiques fiables qui aident leurs équipes à rester agiles », note le communiqué de Shopify.

La nouvelle formule de Shopify fait également preuve d'interopérabilité. Les détaillants choisissent les éléments qui leur sont vraiment utiles et peuvent les greffer « de manière transparente à leurs services préférés existants ».

Quel est l’intérêt pour les marques d’utiliser Commerce Components ?

Harley Finkelstein, président de Shopify, a déclaré qu’« en ouvrant notre infrastructure technologique, nous souhaitons aider les grandes marques retail à ne plus perdre de temps, d’argent et de ressources développeurs ».

« Aujourd’hui, les marques retail sont forcées de faire des compromis en achetant une solution existante pour gagner en confiance tout en limitant les choix et la flexibilité ou en construisant à partir de zéro tout en sachant que cette complexité crée un fort ralentissement dans leur développement », souligne Emilie Benoit-Vernay. Commerce Components leur permet de déléguer ces tâches à Shopify et de mieux allouer leurs ressources.

Au travers de Commerce Components, Shopify met notamment à disposition Shopify Pay, son service de paiement en ligne. La porte-parole de la société indique que celui-ci « convertit 72 % mieux que les méthodes de paiement classique en général, est opérationnel à 99,99 % du temps et traite 40 000 transactions par boutique et par minute ». Elle affirme que Shopify dispose de la meilleure solution de paiement en ligne au monde, « nous pensons que les grandes marques retail ne devraient pas utiliser leur puissance d’ingénierie pour construire et maintenir leur propre système ». Elle ajoute que « Commerce Components libère ces ressources pour qu’elles puissent faire davantage de choses comme créer des expériences clients dynamiques et d’excellents produits ».

Mattel, le poids lourd de l’industrie des jouets derrière des marques comme Barbie et Hot Wheels, est l’un des premiers partenaires de Shopify dans le cadre du lancement de Commerce Components. Sven Gerjets, son directeur de la technologie, assure « être ravi de transformer les offres de nos marques grâce à Commerce Components ».

Repenser la vente en détail en ligne

Après avoir développé pendant presque vingt ans son infrastructure, utilisée par 10 % des ventes e-commerce aux États-Unis, Shopify veut toucher les plus grands retailers du monde. « Face à la forte croissance de l’e-commerce, les défis des grands acteurs du secteur d’aujourd’hui sont multiples, notamment face à une évolution technologique rapide et un changement constant des attentes de leurs clientèles », précise Emilie Benoit-Vernay. En ouvrant son infrastructure à travers Commerce Components, Shopify a pour objectif premier de redéfinir le commerce au détail des grandes marques.