Shopify s’intéresse de près à la monétisation de données marketing, surtout celles laissées inaccessibles depuis la mise en place de moyens de protections sur les appareils d’Apple. Depuis juin 2022, l’entreprise canadienne offre aux commerçants un nouveau moyen de cibler des clients potentiels grâce à des accords signés avec Meta et Google afin d’élargir leurs campagnes.

Shopify veut suivre le modèle d’Amazon pour ses recettes publicitaires

Shopify a explosé entre le début de la pandémie et novembre 2021. Durant cette période, les fermetures forcées des commerces ont obligé les consommateurs à se tourner vers l’e-commerce. La valeur de l’action a alors quintuplé pour l’entreprise canadienne. Cependant, elle a perdu les trois quarts de sa valeur en passant de 169 dollars en novembre 2021 à 34 dollars aujourd’hui. Ce niveau est équivalent à celui d’avant la pandémie.

Le fondateur et directeur général de Shopify, Tobi Lütke, a admis cet été qu’il avait surestimé la croissance du commerce électronique après la levée des confinements. L’entreprise a annoncé en juillet dernier un millier de licenciements, soit 14,5 % de ses effectifs.

Afin de se relancer, le président de Shopify, Harley Finkelstein, a déclaré dans une interview accordée au Financial Times avoir conclu des alliances avec Meta et Google en octobre dernier pour son outil marketing Audiences. Ce nouveau service permet aux commerçants de mettre en commun leurs données des clients et de les importer sur les plateformes des deux géants du web. Les spécialistes sont alors en mesure de cibler des publicités sur des profils « lookalike » : des profils similaires ou répondant aux mêmes affinités que ceux chargés.

Ce système est également un contournement de l’App Tracking Transparency d’Apple. La marque à la pomme, en avril 2021, a obligé les applications à demander le consentement des utilisateurs pour pouvoir exploiter leurs données et donc avoir recours au ciblage publicitaire. Cette mise à jour à faire perdre plusieurs milliards de dollars au secteur de la publicité en ligne.

Bien que Shopify Audiences ne représente pas pour l’instant une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise, les résultats d’Amazon avec la publicité sont encourageants. Les recettes publicitaires du géant de l’e-commerce ont augmenté de 30 % au troisième trimestre 2022 pour atteindre les 9,5 milliards de dollars. Néanmoins, Amazon utilise des données first party lui permettant de ne pas enfreindre le règlement d’Apple.

L’entreprise canadienne souhaite se démarquer du mastodonte américain en offrant des capacités plus larges avec des résultats sur Instagram ou encore YouTube. Ces arguments ne semblent pourtant pas ravir certains spécialistes du marketing réfractaire au partage de données. Ils craignent que les rivaux ciblent leurs clients et les fidélisent. Le président de l’entreprise se veut rassurant, « ​​il y aura toujours une certaine appréhension à partager des données. Mais cela est souvent compensé par les résultats positifs. »