Depuis quelques jours, TikTok teste sa fonction d’achat aux États-Unis. TikTok Shop permet aux utilisateurs d’acheter des produits via un nouvel onglet « boutique ». Cette fonctionnalité a connu un lancement mitigé au Royaume-Uni, mais un succès fulgurant en Indonésie.

TikTok en route vers l'e-commerce

TikTok souhaite intégrer l’e-commerce depuis plus d’un an dans son application. En mai 2021, le réseau social de ByteDance avait ajouté au Royaume Uni un onglet nommé TikTok Shop. Cette nouveauté avait reçu un accueil négatif de la part des anglo-saxons. Les influenceurs et les utilisateurs de la région se sont sentis comme des vendeurs, et des clients pour la plateforme. L’application chinoise avait alors annulé son déploiement en Europe.

Malgré cet échec, en août 2021, TikTok a tenté d’introduire l’e-commerce sur le marché étasunien. Un premier test avait été réalisé avec une option en collaboration avec Shopify. Elle offrait la possibilité d’inclure un onglet shopping au profil des créateurs pour créer des boutiques virtuelles.

Sans réel succès, il a fallu attendre juin 2022 pour que ByteDance retente sa chance avec TikTok Shop sur un autre continent. L'accueil de la part du public indonésien fut très bon, à tel point que la nouvelle option fut lancée dans la foulée en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. L’Asie du sud-est est devenue en quelques mois un nouveau point de commerce essentiel pour l’entreprise.

En octobre 2022, le Financial Times a indiqué qu’un nouveau module de social commerce aux États-Unis sur TikTok était prévu. Le Live Shopping qui devrait être lancé avant la fin de l’année permettra aux créateurs de vendre des produits directement depuis leurs vidéos. Cependant, c’est finalement, le module TikTok Shop qui a été déployé en premier. Afin d'élargir rapidement les produits disponibles dans la boutique en ligne, le réseau social a invité les entreprises américaines à rejoindre son programme, une première étape avant de s'étendre aux vendeurs internationaux. De plus, la plateforme a récemment recruté à des postes liés à ses modules d'e-commerce aux États-Unis pour traiter le stockage et les retours des clients.

TikTok souhaite conquérir le marché des achats directement dans l’application afin de diversifier ses revenus. En effet, selon Accenture le social commerce pourrait générer plus de 1,2 billion de dollars de ventes d’ici 2025. En 2021, ce chiffre était de 492 milliards de dollars. Cependant, dans le détail, le plus gros des ventes a lieu en Chine avec 351 milliards de dollars. Aux États-Unis, ce canal ne représente que 36,6 milliards de dollars. L’objectif de convaincre les américains de passer à la caisse risque d’être compliqué, mais la période des fêtes pourrait aider.