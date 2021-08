En fin d'année 2020, TikTok avait annoncé le début de leur collaboration. Un moyen pour le réseau social de faire une véritable incursion dans le social commerce. À l'instar de la boutique sur Instagram ou sur Facebook, le New York Times rapporte que TikTok a annoncé le lancement de TikTok Shopping avec l'aide de Shopify.

Une aubaine pour les e-commerçants Shopify

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les e-commerçants présents sur Shopify et possédant un compte TikTok For Business, pourront ajouter un nouvel onglet "Shopping" à leur profil TikTok. Grâce à TikTok Shopping, ils seront en mesure de synchroniser leurs catalogues de produits pour créer des boutiques virtuelles sur leur profil. La fonctionnalité est similaire à celle proposée par Instagram et Facebook. La synchronisation avec Shopify est la grande différenciation de la solution proposée par TikTok. De quoi inciter les e-commerçants présents sur Shopify à se lancer sur TikTok.

Le réseau social teste actuellement TikTok Shopping auprès d'un petit échantillon d'e-commerçants aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Depuis le début de la collaboration entre les deux plateformes, les e-commerçants Shopify profitent déjà de nouveaux outils leur permettant de créer, d'exécuter et d'optimiser leurs campagnes marketing TikTok directement depuis le tableau de bord Shopify. Ils ont également accès à de nouvelles intégrations dans le gestionnaire de publicités TikTok For Business. La tendance est au social commerce et TikTok ne compte pas passer à côté.

TikTok Shopping peut-il faire de l'ombre à Instagram Shop ?

Avec le lancement de TikTok Shopping, le partenariat entre les deux marques va encore plus loin. Kylie Jenner, une personnalité de télé-réalité aux États-Unis, fait partie des premiers utilisateurs de ce nouveau service. Elle utilisera cette fonctionnalité avec sa marque Kylie Cosmetics et pourra ainsi vendre directement ses produits sur TikTok. Les e-commerçants présents aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni peuvent demander à participer à ce projet pilote. Comme sur Instagram, les produits pourront également être marqués dans les contenus diffusés sur TikTok. Un clic suffira pour les retrouver sur TikTok Shopping.

Selon Harley Finkelstein, président de Shopify : "les créateurs ouvrent la voie à un nouveau type d'entrepreneuriat où le contenu, la communauté et le commerce sont essentiels. En permettant pour la première fois de nouvelles expériences d'achat in-app et la découverte de produits sur TikTok, Shopify alimente l'économie des créateurs sur l'une des plateformes sociales et de divertissement à la croissance la plus rapide au monde. Nous sommes ravis d'aider cette nouvelle génération d'entrepreneurs à se connecter avec leur public de différentes manières, et avec TikTok comme partenaire visionnaire ".

Avec une telle fonctionnalité, TikTok pourrait bien chercher à défier le groupe Facebook. Une différence penche encore du côté de Facebook et d'Instagram : sur TikTok Shopping, le consommateur est redirigé vers le site web du commerçant, sur Shopify, pour effectuer le paiement. Sur Instagram Shop ou Facebook Shop, le paiement s'effectue nativement dans l'application, et les transactions sont traitées par Facebook Pay... Cela semble plus transparent et plus facile pour l'utilisateur final. Les chiffres parleront bientôt d'eux mêmes.