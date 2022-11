Être créateur sur TikTok n’est pas de tout repos, en plus d’une cote de popularité instable, la plateforme note ses influenceurs. En effet, MarketWatch a affirmé, ce jeudi 9 octobre, que le réseau social de ByteDance tente de développer un algorithme évaluant les créateurs sur la plateforme. Ce système permet de juger leur capacité à effectuer des partenariats publicitaires et à attirer le regard des spectateurs.

Les TikTokeurs bientôt vendeurs

MarketWatch a pu consulter des documents internes et confidentiels destinés aux partenaires et aux marques. Ils les informent de l'arrivée prochaine d'un nouveau système de classement des créateurs. Il est alimenté par le nombre de ventes qu’un profil génère et avec une nouvelle mesure de captation de l’attention des spectateurs. L’entreprise chinoise parle d’un indice de coopération, mesurant le degré de motivation du créateur à travailler avec des marques et d’un indice de diligence, évaluant la volonté d’un créateur à proposer des produits à acheter dans ses publications.

Depuis plus d’un an, la plateforme essaie de convaincre ses membres les plus actifs de devenir des vendeurs. Avec l’intégration de ce système de notation, la popularité ne sera plus le seul critère pour être mis en avant. Ils devront être capables de vendre des produits. L’entreprise note que la solution est de donner à sa base d'utilisateurs un contenu digne de confiance, engageant et divertissant pour mettre en marche des habitudes d'achat. Ce système aiderait les marques à faire décoller leur produit en choisissant les meilleurs créateurs.

TikTok confirme sa route vers l’e-commerce

Pour diversifier ses revenus, TikTok explore depuis plusieurs mois des fonctions de commerce. En mai 2021, Tiktok a introduit un onglet shopping au Royaume-Uni. Les influenceurs et les spectateurs de la région ont réagi très négativement lors de son intégration. Quelques mois plus tard, le réseau social a été forcé d’abandonner son idée d'étendre ce module à toute l’Europe. Néanmoins, la plateforme de vidéo ne se résigne pas. En octobre 2022, aux États-Unis, TikTok était en discussion sur une offre de live shopping.

Selon Accenture, le social commerce pourrait générer 1,2 billion de dollars de ventes dans le monde d’ici 2025. En 2021, ce chiffre a atteint les 492 milliards de dollars. Cependant, dans le détail, le plus gros des ventes a lieu en Chine avec 351 milliards de dollars. Aux États-Unis ce canal ne représente que 36,6 milliards de dollars.

Pour rattraper l’Empire du Milieu, la Silicon Valley a déjà entrepris des intégrations de plateforme de ventes dans les applications de ses géants. À l’instar d’Instagram qui a profité de la pandémie pour développer son module d’e-commerce, suivi par Facebook et WhatsApp. Alphabet a annoncé que YouTube commencerait à expérimenter des vidéos commerciales. Twitter a commencé à tester le live shopping, et Pinterest a lancé sa Pinterest TV, également tourné vers le live shopping.

Malheureusement pour les marques, les clients asiatiques sont habitués à consommer sur des super applications comme WeChat, là où les Américains vont sur des plateformes dédiées comme Amazon. Les essais de TikTok le confirment comme en Indonésie. En juin 2022, ByteDance a lancé TikTok Shop dans le pays, qui a reçu des critiques élogieuses. Depuis, les utilisateurs du réseau social en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, à Singapour et aux Philippines ont tous eu accès à cet onglet d’e-commerce, faisant de l'Asie du Sud-Est un centre de commerce pour la société.