Samedi 1er octobre, l’application des vidéos de courte durée, a échangé avec TalkShopLive afin de fournir une infrastructure pour les fonctionnalités de live shopping sur TikTok. Cela permettra aux créateurs et aux marques d’Amérique du Nord de vendre leur produit directement sur les vidéos qu’ils publient.

Un projet pas tout à fait finalisé

Selon le rapport du Financial Times, les deux parties sont encore en train de finaliser leurs arrangements, et aucun contrat n’a été signé. Il y a donc peu d’informations sur le moment où la fonction d’achat sera mise en ligne.

Dans la même catégorie Samsung annonce ses plans pour les semi-conducteurs jusqu’en 2027

Quoi qu’il en soit, pour la phase initiale du projet, TikTok sera capable de couvrir le coût engendré par son accord avec TalkShopLive. La plateforme de shopping en ligne prend une commission de 10 % sur la vente des produits disponibles sur le web.

En 2020, TikTok avait déjà annoncé une collaboration en s’associant avec Shopify. Cela permettait aux e-commerçants présents sur la plateforme de commerce électronique de stimuler leurs ventes en atteignant directement le public du réseau social. L’objectif pour TikTok était de faire une véritable incursion dans le social commerce.

TikTok continue sa route vers l’e-commerce

TikTok teste depuis l’année dernière une fonctionnalité d’achat, « TikTok Shop », qui permet aux marchands et aux créateurs de présenter et de vendre des produits directement sur l’application. Les utilisateurs peuvent via l’onglet « Boutique » parcourir et acheter des marchandises de différentes catégories.

Le réseau social expérimente cette option d’achat au Royaume-Uni qui est le premier marché, en dehors de l’Asie, à tester cette fonctionnalité. Néanmoins, TikTok aurait abandonné l’idée d’étendre ce projet de commerce électronique en ligne aux États-Unis et à l’Europe.

TikTok compte sur cette nouvelle offre de vente en direct aux États-Unis pour concurrencer d’autres plateformes dont les solutions de live shopping n’ont pas décollé. C’est le cas pour Facebook qui a annoncé dans une publication la fermeture de Facebook Live Shopping afin de se concentrer sur les Reels.