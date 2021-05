TikTok prend de plus en plus le virage de l’e-commerce et de la monétisation pour tirer profit de sa popularité. D’après Bloomberg, l’application prévoirait de nouvelles options d’achats intégrés. En effet, une fonctionnalité listant les produits d’une marque sur son profil serait en phase de test au Royaume-Uni et Europe.

TikTok redouble ses efforts pour l’e-commerce

Depuis sa création, TikTok ne cesse d’introduire de nouveaux outils pour favoriser les achats via son application. Déjà en 2019, des liens étaient intégrés aux vidéos pour permettre aux utilisateurs d’acheter en un clic un produit apparaissant dans un TikTok. Depuis, les fonctionnalités d’e-commerce se sont multipliées sur la plateforme, comme les quatre nouveaux formats publicitaires destinés à la vente de produits. Par ailleurs, le réseau social avait signé une alliance avec Shopify pour permettre aux centaines de milliers commerçants utilisant les services de la plateforme de commerce en ligne d’augmenter leurs ventes en atteignant le public de TikTok.

Ces fonctionnalités n’étaient probablement que les premières d’une longue liste. TikTok a confirmé qu’une nouvelle option était testée au Royaume-Uni et en Europe. Le réseau social travaillerait avec des marques comme Hype, entreprise britannique de vêtements streetwear. Sur son profil on peut y voir un onglet shopping inédit.

Si TikTok est l’application la plus téléchargée du début d’année 2021, elle met les bouchées doubles pour le rester. En effet, comparé à Instagram avec les Reels ou à Facebook avec ses options publicitaires dans ses vidéos, TikTok a encore des efforts à fournir concernant la monétisation de son contenu. Elle a tout intérêt à le faire pour garder les marques et les influenceurs sur sa plateforme, mais aussi pour atteindre son but de 185 milliards de dollars par an générés grâce à l’e-commerce d’ici 2022.