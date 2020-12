Au début du mois d’octobre 2020, Instagram annonçait l’arrivée de sa fonctionnalité shopping sur le format IGTV, promettant dans le même temps que celle-ci serait « très prochainement » étendue aux Reels. Chose promise, chose due : la fonctionnalité shopping est désormais disponible dans le monde entier sur le dernier format en date du réseau social, a-t-on appris dans un communiqué de presse.

Sur Instagram, les Reels se mettent au shopping

Vous n’avez pas pu y échapper. Lancé au mois de juin 2020, Reels est rapidement devenu le nouveau format incontournable d’Instagram. Initialement imaginé pour concurrencer TikTok, celui-ci a permis d’offrir davantage de liberté créative aux créateurs de la plateforme, ce qui a eu pour conséquence d’apporter un nouveau souffle à la plateforme à travers des contenus inédits et dynamiques.

Un succès retentissant, duquel Instagram cherche désormais à tirer parti. C’est ainsi que le réseau social appartenant au groupe de Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée de la fonctionnalité shopping sur les Reels. Dans son communiqué de presse, Instagram rappelle : « La fonctionnalité Shopping permet aux membres de la communauté de découvrir des produits sur la plateforme et de les acheter facilement ».

Vous l’aurez compris ; désormais, lorsque vous regarderez une vidéo Reels, vous pourrez consulter les produits présents dans celle-ci et les acheter en moins de quelques minutes. Pour cela, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton « View Products » (ou « voir produits » en français) qui se trouvera en bas de la vidéo, à droite du titre de la musique utilisée.

Instagram précise : « Déjà utilisée par @adidasoriginals, @nba, @ sephora, @revolve, cette nouveauté permettra aux marques et créateurs de bénéficier de la visibilité mondiale offerte par Reels afin de valoriser leurs produits et cela dans un format divertissant et immersif ».

Un écosystème favorisant l’eCommerce

À ses débuts, Instagram était un réseau social que l’on pouvait comparer à un album photos souvenir virtuel, dans lequel chacun partageait ses moments de vie. Entre temps, on peut le dire, la face de la plateforme a subit une véritable transformation pour devenir davantage un lieu d’inspiration qui a laissé naître de nombreux influenceurs, mais qui a également permis à d’innombrables marques de se développer.

Un terrain plus que propice pour l’eCommerce et ça, Instagram l’a bien compris. C’est pourquoi, depuis plusieurs années déjà, le réseau social mise sur sa fonctionnalité Shopping. En 2018 déjà, la plateforme la lançait dans ses stories et lui consacrait dans le même temps un onglet entier dans l’Explorer. Deux années plus tard, en 2020, celle-ci s’étend à vitesse grand V : d’abord sur IGTV, puis avec un encart dédié au sein même de la page d’accueil, et maintenant sur Reels.