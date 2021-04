À travers un nouveau rapport, la société App Annie vient de dévoiler l’évolution du marché des applications mobiles durant le premier trimestre 2021. Avec des dépenses en forte hausse durant cette période, les statistiques soulignent encore une fois le succès de TikTok ainsi que la dominance des réseaux sociaux traditionnels.

Les vidéos courtes de TikTok sont toujours en vogue

Dans un premier classement, App Annie souligne que TikTok est toujours en pole position des applications les plus téléchargées dans le monde durant le premier trimestre 2021. Cependant, un fait plus marquant est à souligner, la dégringolade de WhatsApp au profit de Telegram. En effet, suite à la polémique autour de sa nouvelle politique de confidentialité, le service de messagerie a chuté de trois places. Mx TakaTak, un réseau social indien de type TikTok, et CapCut, une application de montage photo et vidéo, grimpent quant à eux dans le top 10.

Autre fait important relaté par la société, les applications mobiles n’ont pas réellement connu de crise depuis le début de la pandémie de Covid-19. App Annie explique que les consommateurs ont dépensé plus de 32 milliards de dollars sur le Google Play et iOS durant le premier trimestre 2021, soit une hausse de 40 % par rapport au premier trimestre 2020. Selon le rapport, les dépenses ont généralement été effectuées sur YouTube, TikTok, Tinder ,ou encore Disney+.

Du côté des utilisateurs actifs, les services de Mark Zuckerberg restent en tête avec Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Amazon est juste derrière et Telegram se hisse un peu plus proche du top 5 en gagnant quatre places dans le classement.

Les grands changements entre les deux derniers trimestres

App Annie a aussi pris le temps de comparer le premier trimestre 2021 au quatrième trimestre 2020. Résultat, MX TakaTak a connu la plus forte croissance au niveau des téléchargements au côté des applications de messagerie Signal et Telegram. Moj, un autre réseau social spécialisé dans les vidéos courtes, prend quant à lui la quatrième place du classement. Au niveau des utilisateurs actifs, nous retrouvons les mêmes têtes d’affiche avec en prime TikTok en cinquième position et Instagram juste derrière.

Grâce à l’ensemble de ces données, nous remarquons la forte présence des services traditionnels détenus par Facebook (Instagram, Messenger et WhatsApp). TikTok continue de son côté de dominer le marché des applications pendant que les réseaux sociaux similaires admettent une belle croissance durant les derniers mois.