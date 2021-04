Selon une présentation soumise à plusieurs annonceurs aux États-Unis, TikTok prévoit de lancer de nouveaux formats pour ses publicités display, principalement axés sur l’e-commerce. D’après Business Insider, ces nouvelles options favoriseraient les achats générés via les vidéos publicitaires sur son application.

TikTok met l’accent sur la publicité

L’application prévoit quatre nouveaux formats publicitaires. Le premier, Collection Ads, permettra aux marques de synchroniser leurs catalogues de produits avec leurs vidéos. Par la suite, les utilisateurs seront guidés vers un produit pertinent. TikTok prévoit également des Dynamic Products Ads. Cette option, permet de recibler des utilisateurs sur l’application afin de leur présenter des produits pertinents, en fonction de leur activité sur le site des annonceurs.

Promo Tiles, quant à lui, permettra aux annonceurs d’ajouter des offres personnalisées et des alertes promotionnelles à leurs publicités dans le fil d’actualité. Grâce à Showcase Tiles, ils pourront désormais promouvoir des produits dans leurs vidéos avec une vignette qui redirigera vers des produits pertinents.

Ainsi, des innovations sont à venir pour les publicités sur TikTok. En effet, en plus d’offrir une meilleure exploitation de ces données grâce à son partenariat avec LiveRamp, l’application ajoute des formats innovants. Ces nouvelles fonctionnalités témoignent d’un certain gain en maturité concernant l’utilisation des publicités. Par ailleurs, cela offrirait de meilleures opportunités de revenus pour les annonceurs. Cette approche pourrait donc se montrer bénéfique pour les marques, mais également pour TikTok.

Depuis peu YouTube a commencé à présenter plus de produits dans son interface. De son côté, Snapchat, proposant déjà des nombreux formats destinés à l’e-commerce renforce sa position avec le rachat de Screenshop. Preuve qu’il s’agit d’un secteur porteur, TikTok y voit de nouvelles opportunités se dessiner. Étant l’application la plus téléchargée au premier trimestre de l’année, elle compte bien capitaliser sur ce statut, et notamment auprès de son cœur de cible. En effet, si les jeunes de moins de 24 ans représentent 59% de l’audience de TikTok, 17% d’entre eux ont entre 13 et 17 ans. Elle va donc miser sur ce public qui pourrait l’aider à bâtir de nouveaux formats de publicité.

La création de nouveaux formats et l’expansion de son offre publicitaire laissent entendre une volonté de se démarquer des autres plateformes. Si ByteDance, sa maison mère, n’est pas encore entrée en bourse, ces nouveautés témoignent d’une volonté d’arriver sur le marché avec le plus d’atouts possibles.