Après une année 2020 impressionnante, le réseau social poursuit ses efforts vers la réalité augmentée en rachetant l’application Screenshop. Cette dernière permet de scanner vos photos pour identifier votre style vestimentaire et ainsi vous proposer des recommandations. Cette nouvelle acquisition sera annoncée fin mai, lors de la conférence annuelle de l’application.

Screenshop, le “Shazam de la mode”

Lancé en 2017, Screenshop avait rapidement gagné en popularité après avoir été recommandé par Kim Kardashian sur son compte Instagram. Cette dernière donnait même des conseils aux débuts de l’application. Elle a évolué rapidement en référençant les produits de plus de 450 marques et partenaires.

Selon The Information, ce nouveau rachat permettra de traiter les photos enregistrées dans Memories. L’application pourra ensuite proposer des produits susceptibles d’intéresser l’utilisateur.

Depuis la pandémie, l’e-commerce s’est particulièrement développé. L’achat de Screenshop confirme le désir de Snap de faire du commerce une priorité sur son application.

Vers plus de réalité augmentée et de e-commerce sur Snapchat ?

Snap avait déjà confirmé le succès de ses outils de réalité augmentée en déclarant que « plus de 200 millions d’utilisateurs actifs s’engagent chaque jour dans la réalité augmentée » sur son application. De plus, l’entreprise ne fait qu’améliorer ses fonctionnalités de réalité augmentée au fil des mois. Avec Local Lenses ou bien les filtres immersifs, Snapchat ne cesse de développer de nouvelles fonctionnalités. Une nouvelle étape se dessine avec l’acquisition de Screenshop.

Snapchat avait déjà développé des filtres en réalité augmentée avec des marques de vêtements ou de maquillage dans un but commercial. En intégrant Screenshop et ses partenaires dans les photos des utilisateurs, la transition de l’application vers l’e-commerce progresse.

Snapchat utilise de plus en plus de nouveaux outils pour développer le shopping en ligne. En effet, l’application prépare de nouvelles lunettes connectées, avec cette fois-ci de la réalité augmentée. L’acquisition de Screenshop n’est donc pas étonnante. Néanmoins, elle permettra peut-être au réseau social de concurrencer un peu plus Instagram.