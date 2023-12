L’offre payante de Snapchat, lancée en juillet 2022, poursuit sur sa lancée et compte désormais 7 millions d’abonnés. Le service se mue en important levier pour le réseau social dans ...

L’offre payante de Snapchat, lancée en juillet 2022, poursuit sur sa lancée et compte désormais 7 millions d’abonnés. Le service se mue en important levier pour le réseau social dans sa quête de rentabilité.

Des outils d’IA en exclusivité

C’est, pour le moment, un pari gagnant pour Snap. Proposé à 3,99 dollars mensuels, Snapchat+ a gagné 2 millions d’abonnés supplémentaires par rapport au mois de septembre. La société vise les 10 millions de souscriptions à « moyen terme ».

Avec cette offre, les utilisateurs accèdent de manière anticipée à de nouvelles fonctionnalités, intégrant l’intelligence artificielle (IA) notamment. La firme les améliore par la suite en fonction des retours sur l’expérience utilisateur. MyAI, le controversé chatbot basé sur la technologie d’OpenAI, a par exemple été préalablement déployé auprès des abonnés à Snapchat+. Dreams, un générateur de selfies, était également exclusif au service.

Pour célébrer cette nouvelle étape, la plateforme a annoncé de nouveaux outils d’IA pour ses clients premium. Ceux-ci peuvent désormais exploiter la technologie pour « étendre » des images existantes et y intégrer des éléments générés par l’IA, mais également créer des visuels à partir de prompts et les envoyer à leurs amis.

Snapchat+ prend de plus en plus de place pour Snap

Selon des calculs de Bloomberg, 7 millions d’abonnés à Snapchat+ rapporteraient plus de 330 millions de dollars par an à l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à trouver de nouvelles sources de revenus, dans un contexte de ralentissement de la croissance des recettes publicitaires. Si Snapchat misait sur d’autres produits, son offre payante s’impose comme son levier phare, mis à part la publicité, pour engranger des bénéfices.

Les résultats sont au rendez-vous. Snapchat+ a connu son meilleur mois de novembre, enregistrant pour la première fois plus de 20 millions de dollars de recettes mensuelles et une augmentation à deux chiffres des profits d’abonnement dans presque tous les marchés où il a été mis en service.

Plus tôt cette année, le réseau social a mis fin à son programme baptisé Augmented Reality Services for Business (ARES), témoignant de la confiance attribuée à Snapchat+. La plateforme comprenait une suite d’achats pour les marques leur permettant d’accéder à des fonctions de réalité augmentée, comme l’essayage de vêtements.