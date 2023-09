Les temps sont durs pour Snapchat. Seulement quelques mois après son lancement, l’entreprise annonce mettre fin à son projet de développement de la réalité augmentée (AR) pour les entreprises. Des ...

Les temps sont durs pour Snapchat. Seulement quelques mois après son lancement, l’entreprise annonce mettre fin à son projet de développement de la réalité augmentée (AR) pour les entreprises.

Des investissements trop conséquents pour Snapchat

Baptisée Augmented Reality Services for Business (ARES), la plateforme comprend une suite d’achats pour les marques qui leur permet d’accéder à des fonctions de réalité augmentée. Par exemple, ils peuvent proposer l’essayage de produits ou une visionneuse 3D afin d’examiner un article sous plusieurs angles.

Finalement, Snapchat ferme ce nouveau service. « Il est très difficile de créer une nouvelle entreprise et incroyablement douloureux de la fermer, mais c’est la volonté de prendre des risques et d’essayer de nouvelles choses qui fait avancer le monde grâce à l’innovation et à l’expérimentation », écrit Evan Spiegel, PDG de Snap, dans une lettre adressée aux employés.

Le dirigeant indique que la plateforme nécessite des investissements importants, mais n’a pas actuellement la capacité de les financer. Il cite également le boom de l’intelligence artificielle (IA) générative, qui complique la tâche à l’entreprise pour proposer une expérience se démarquant. D’ailleurs, Snap explore aussi les capacités de cette technologie et vient d’annoncer un partenariat avec Microsoft pour déployer des liens sponsorisés dans My AI, son chatbot conçu en partenariat avec OpenAI.

Des difficultés qui s’accumulent

La fermeture d’ARES va entraîner la suppression de 170 emplois, mais certains travailleurs pourraient être réembauchés pour d’autres fonctions au sein de la société. L’année dernière, Snap se séparait déjà de plus de 1 000 personnes.

Affectée par la mise en place de l’App Tracking Transparency par Apple, ainsi que par la crise du secteur de la publicité numérique, l’entreprise a été contrainte de réévaluer et rationaliser ses efforts. Point positif : son offre payante, Snapchat+, attire plus de 5 millions d’utilisateurs. C’est bien plus que X Premium, anciennement Twitter Blue. Malgré cela, le réseau social peine à devenir rentable, malgré un gain d’abonnés.

« Nous continuerons à investir dans le soutien de nos partenaires CameraKit et des millions de personnes dans le monde qui utilisent des expériences de réalité augmentée basées sur notre plateforme AR », promet Evan Spiegel. Il assure également avoir « identifié de nouvelles opportunités de croissance de notre activité AR sponsorisée sur Snapchat ». La plateforme ARES était notamment exploitée par Coca-Cola et Nike.