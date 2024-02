À son tour, Snapchat procède à une nouvelle vague de licenciements. 10 % de son personnel est affecté, soit la suppression de plus de 500 postes. Une annonce qui s’inscrit dans la tendance observée dans le secteur de la tech depuis le début de l’année.

Snapchat en difficulté depuis plusieurs années

« Afin de positionner au mieux notre entreprise pour mettre en œuvre nos priorités les plus importantes et de nous assurer que nous avons la capacité d’investir progressivement pour soutenir notre croissance au fil du temps, nous avons pris la décision difficile de restructurer notre équipe », a indiqué la société. Cette initiative vise notamment à réduire la hiérarchie pour promouvoir la collaboration entre les travailleurs.

Le chemin du réseau social est semé d’embûches depuis plusieurs années. En difficulté depuis l’instauration de l’App Tracking Transparency d’Apple, il peine à redresser la barre comme Meta a été en capacité de le faire. Snapchat a vu son chiffre d’affaires baisser au cours des deux premiers trimestres de l’année dernière, et n’a enregistré qu’une croissance de 5 % au cours de la période juillet-septembre 2023. La société réduisait déjà ses effectifs de 20 % en 2022.

De même, elle a pris la décision de fermer sa plateforme ARES, dédiée à la réalité augmentée. Cette dernière comprenait une suite dédiée aux marques, leur permettant de proposer l’essayage virtuel de produits ou une visionneuse 3D.

Une tendance globale

De nombreuses autres entreprises technologiques ont opéré des suppressions de postes depuis le début de l’année. Après avoir embauché massivement pendant la pandémie, nombre d’entre elles se repositionnent stratégiquement pour mieux appréhender l’émergence de l’intelligence artificielle. Au total, plus de cent entreprises sont concernées, des géants comme Amazon et Microsoft compris, affectant plus de 32 000 employés.

Les investisseurs saluent généralement les mesures de réduction des coûts, des stratégies payantes notamment pour Meta ou Amazon. L’annonce de Snapchat intervient justement avant que l’entreprise ne dévoile ses résultats du dernier trimestre de 2023.

En revanche, contrairement à certains groupes qui opèrent des réajustements pour aller de l’avant, la situation chez Snapchat semble plus préoccupante. « Les licenciements n’augurent rien de bon pour l’état des affaires de Snap », estime Jasmine Enberg, analyste chez Insider Intelligence. Elle s’attend à ce que la firme enregistre une baisse de 3,3 % de ses recettes publicitaires en 2023 par rapport à l’année précédente.