Amazon va permettre aux utilisateurs américains de Snapchat d’acheter certains de ses produits directement depuis le réseau social. Les deux sociétés ont passé un accord dont les contours semblent grandement similaires à un partenariat récemment annoncé entre le géant de l’e-commerce et Meta.

Acheter des produits Amazon directement depuis l’application Snapchat

« Pour la première fois, les clients pourront acheter les publicités d’Amazon sur Facebook et Instagram et passer à la caisse avec Amazon sans quitter les applications », expliquait un porte-parole de l’entreprise la semaine dernière. Selon Reuters, une fonctionnalité similaire va également être proposée sur Snapchat, uniquement aux États-Unis pour l’instant.

Les utilisateurs pourront faire leurs achats directement à partir des publicités Snapchat d’Amazon, et passer à la caisse sans même quitter l’application. Ils auront la possibilité de voir les prix en temps réel, l’éligibilité à Prime, les estimations de livraison et les détails des produits, tout comme ce qui a été annoncé dans le cadre de la collaboration entre Amazon et Meta.

Le spécialiste du commerce en ligne semble avoir adopté une nouvelle stratégie pour maximiser son offre, en s’alliant avec certains des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Son activité publicitaire connaît une belle croissance depuis plusieurs années. Au troisième trimestre, elle lui a permis de générer 12,06 milliards de dollars, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.

Amazon veut maximiser sa compétitivité

En s’alliant à Meta et Snapchat, des plateformes axées sur la découverte de contenu, Amazon pourra s’améliorer dans un domaine où elle pèche encore. Là où elle excelle pour permettre aux acheteurs de trouver ce qu’ils cherchent, elle est moins affûtée pour les accompagner dans la découverte de nouveaux produits.

Ces deux accords suggèrent également qu’Amazon cherche à faciliter l’achat de ses produits sans passer par son site web. L’élargissement de sa portée pourrait l’aider à rivaliser avec des concurrents à croissance rapide tels que TikTok et Shein. L’application chinoise a récemment lancé TikTok Shop aux États-Unis.

Grâce à Amazon, Snapchat aura l’occasion de revigorer encore davantage son activité publicitaire. Le réseau social a d’ailleurs enregistré une croissance de ses revenus et de ses utilisateurs supérieurs aux prévisions au cours des trois derniers mois. Ces résultats indiquent que les annonceurs commencent à revenir vers des plateformes moins importantes.