Amazon continue d’étendre son empire dans le monde de la publicité. Au cours du troisième trimestre, le géant américain a généré plus de 12 milliards de dollars grâce à sa division publicitaire, soit 26 % de plus par rapport à la même période l’année précédente. Des chiffres records qui ont dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 11,6 milliards de dollars.

La publicité digitale, pièce maîtresse de la stratégie d’Amazon

Ces bons résultats sont principalement dus à des investissements massifs dans son offre de publicité digitale. Au cours du troisième trimestre, Amazon a noué des partenariats avec des entreprises de renoms, à l’image de BuzzFeed, Hearst Newspapers et Pinterest, afin de diffuser des publicités sponsorisées sur leurs applications. Pour les annonceurs, c’est un levier de plus pour mettre en avant leurs produits.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En parallèle, l’entreprise de Seattle peaufine Amazon Ads, sa solution publicitaire : amélioration des outils de mesure de performances, aide à la création de contenus, nouveaux formats… Ces quelques nouveautés ne sont que le début d’une longue série.

Cette semaine, la société a profité de sa conférence annuelle, unBoxed, pour lever le voile sur ses dernières innovations publicitaires. Avec Amazon DSP, Amazon Ads APIs et Amazon Marketing Cloud, les marques pourront bientôt profiter de fonctionnalités inédites. Elles visent à leur offrir « une vision globale de leurs audiences, des contrôles avancés de planification, d’activation et d’optimisation des campagnes et un système de mesure plus complet », précise l’entreprise américaine dans un communiqué. L’enjeu est d’aider les annonceurs à mieux cerner l’impact de leurs actions marketing sur Amazon et d’identifier les améliorations qui peuvent être opérées.

À ces nouveautés vient s’ajouter un nouvel outil alimenté à l’intelligence artificielle (IA) générative, disponible en bêta. Grâce à celui-ci, les marques peuvent personnaliser l’arrière-plan de leurs produits en quelques secondes. C’est un moyen d’améliorer la présentation visuelle de leurs articles et de séduire plus de clients.

Une croissance publicitaire exponentielle

L’opération séduction d’Amazon semble porter ses fruits. Les marques et les vendeurs tiers augmentent leurs dépenses publicitaires sur la plateforme pour améliorer la visibilité de leurs annonces, et ainsi stimuler leurs ventes. Des opérations qui permettent à la société d’accroître encore un peu plus ses revenus issus de la publicité.

Avec une croissance de 26 % entre juillet et septembre, la division publicitaire d’Amazon se développe plus rapidement que celles de ses concurrents : 9 % pour Google, et 23 % pour Facebook. Les revenus de Snap n’ont, eux, augmenté que de 5 % ce trimestre.

Grâce à sa solution publicitaire de plus en plus fournie, le spécialiste de l’e-commerce compte bien convaincre de nouveaux annonceurs de délaisser ses concurrents, ce qu’il était déjà parvenu à faire en 2021. En effet, l’App Tracking Transparency d’Apple, qui permet aux utilisateurs de refuser le suivi publicitaire des applications, a mis à mal les activités publicitaires de certains annonceurs, principalement sur Meta. Bon nombre d’entre eux s’étaient alors tournés vers Amazon, pour le plus grand plaisir du géant.