Evan Spiegel, pdg de Snap Inc. Capture d'écran : Snap Inc / YouTube.

Lors de son cinquième Partner Summit, ce 19 avril, Snap, maison mère du réseau social éponyme, a présenté de nombreuses nouveautés autour de son intelligence artificielle (IA) basé sur le modèle GPT et ses outils de réalité augmentée (AR). Touchée par la crise de la publicité, l’entreprise souhaite mettre à profit ses technologies pour renflouer les caisses. Le PDG et cofondateur de Snapchat, Evan Spiegel, a également taclé TikTok en approuvant sa possible interdiction aux États-Unis.

Une IA générative de texte et de photo

Dans une course effrénée où les entreprises ne veulent pas louper le virage de l’IA, Snap a annoncé fin février son chatbot. Initialement ouvert aux utilisateurs de Snapchat+, un service d’abonnement à 3,99 euros, My AI, c’est le nom de l’agent conversationnel, va être étendu à tous dans les prochains jours. « Actuellement, notre IA reçoit plus de 2 millions de messages par jour » a affirmé Evan Spiegel lors de l’événement.

Basé sur ChatGPT, l’IA ne pouvait qu’échanger des messages textuels avec un utilisateur. Snapchat a présenté avec une bande d’annonce pleine d’autodérision les nouveautés de My AI. Elle devrait d’ici quelques jours « changer le monde » en ayant la possibilité de rejoindre des conversations de groupe et en recommandant des lieux sur la Snap Map, une carte du monde interactive sur l’application. Dans un communiqué l’entreprise précise « Un utilisateur peut par exemple demander à My AI de suggérer des activités de week-end pour sa famille et elles apparaîtront sur la carte ».

Le futur meilleur ami dès 13-34 ans, tranche d’âge des utilisateurs de Snapchat selon Evan Spiegel, pourra aussi d’ici quelques semaines recevoir et envoyer des photos et des vidéos. Cette nouveauté, disponible uniquement pour les trois millions d’abonnés Snapchat+, permettra à l’IA de créer des photos génératives, « Si un utilisateur envoie une photo de légumes qui poussent dans un jardin, My AI pourra recommander une recette en photo et en texte » a illustré Evan Spiegel sur scène.

Une interaction libre entre des jeunes et un robot conversationnel n’est pas sans conséquence. Début mars, My AI a suggéré à un adolescent américain de 15 ans des techniques pour dissimuler les odeurs de drogues et d’alcool lors d’une fête d’anniversaire. Quelques jours plus tard, il a recommandé à un utilisateur de 13 ans des ambiances lors d’un premier rapport sexuel. Snap a rapidement réagi en annonçant la mise en place d’un filtre d’âge pour que les réponses soient adaptées et une interface de contrôle parental dans les paramètres de l’application. Problème, My AI va être lancé mondialement et les deux solutions n’ont toujours pas été mises en place.

Des miroirs connectés Snapchat ?

Au cours du Partner Summit 2023, Snap a aussi dévoilé de nouveaux outils AR. Mi-mars, l’entreprise a annoncé son AR Entreprise Services ou ARES, une nouvelle offre commerciale proposant différents produits.

Les deux offres pionnières d’ARES pour les commerçants étaient Shoping Suite et AR Try-On. La première permet aux vendeurs de créer des représentations 2D et 3D de leurs marchandises sur leur site web ou leur application. La seconde donne la possibilité aux acheteurs d’essayer les vêtements modélisés avec Shopping Suite.

Sur la même lancée, Snap a annoncé, ce 19 avril, Mirror. Cette nouvelle technologie sera intégrée dans des miroirs connectés de magasins physiques. Les clients pourront visualiser sur leur corps les vêtements dans une cabine d’essayage. « Snap a actuellement un miroir de réalité augmentée dans un magasin Men’s Wearhouse pour préparer les clients à la saison des bals de fin d’année et des mariages » a déclaré l’entreprise.

Les technologies d’ARES seront également intégrées dans des machines de soda de Coca-Cola. Selon elle, les marques qui utilisent de l’AR dans leurs magasins sont 82 % plus susceptibles d’être recommandés.

Touché par la crise de la publicité et la baisse d’intérêt des utilisateurs pour son réseau social, Snap a perdu 1,4 milliard de dollars en 2022. Ces offres commerciales pourraient permettre à l’entreprise de diversifier ses revenus. Pour ce qui est de la place de Snapchat sur le marché des réseaux sociaux, Evan Spiegel a répondu « We’d love that » (Nous adorerions ça) à une question sur l’interdiction potentielle de TikTok aux États-Unis. La disparition du mastodonte chinois pourrait redistribuer les cartes Outre-Atlantique.