Touché par la crise de la publicité, Snapchat continue de chercher à diversifier ses revenus. Snap, la société mère du réseau social a présenté une nouvelle offre commerciale destinée aux marques. Elles pourront louer sa technologie de réalité augmentée pour l'intégrer à leurs sites web.

ARES, la nouvelle arme dégainé par Snapchat

Cette nouvelle technologie pourrait permettre à Evan Spiegel, cofondateur et directeur général de Snapchat, de respecter sa promesse de l’été dernier : remettre l’entreprise sur de bons rails. En 2022, elle a perdu 1,4 milliard de dollars. Les revenus publicitaires sont en baisse et l’abonnement Snapchat+ lancé l’été dernier ne rapporte pas suffisamment.

Pour se renouveler, Snap mise donc sur la technologie où elle est la plus avancée : la réalité augmentée (AR). La société va louer sa technologie de filtre aux marques. Ils sont à l’origine utilisés pour faire apparaître des animations sur les visages des utilisateurs. Jill Popelka, responsable des services AR chez Snap, affirme dans un communiqué qu’ils aideront les marques à utiliser cette même technologie directement sur leur site web.

Nommée AR Entreprise Services ou ARES, cette nouvelle offre commerciale propose différents produits. Le premier et unique annoncé pour le moment : Shopping Suite. Il permet aux vendeurs et aux marques de créer des représentations 2D et 3D de leurs marchandises. Les consommateurs pourront ensuite essayer les vêtements directement sur eux.

Shopping Suite est d’abord déployé pour les sociétés spécialisées dans la mode et les vêtements, puis dans quelques mois pour les marques de beauté et les enseignes de meubles et décorations d’intérieurs. La marque de lunettes Goodr, Princess Polly, connue pour ses vêtements tendances, et Gobi Cashmere, une marque de vêtements en cachemire, ont déjà testé cette technologie sur leur site internet. Snapchat affirme que les taux de conversion ont été multipliés par 4 et les revenus par visiteur ont augmenté de 59 % grâce à Shopping Suite.

Ce n’est pas la première fois que Snapchat commercialise sa technologie d’AR. Les marques peuvent acheter des filtres directement sur l’application pour faire essayer leur produit. Depuis janvier 2021, cette offre, nommée AR Shopping Lenses, a été utilisée plus de 5 milliards de fois par 250 millions d’utilisateurs.

Pour le moment en déploiement, Shopping Suite va devoir convaincre de grandes entreprises pour générer suffisamment de revenus pour Snapchat. Selon Bloomberg, certaines marques comme celles du groupe LVMH n’ont pas voulu utiliser cette technologie d’AR. Elles l’ont jugé de mauvaise qualité sur le rendu de leurs produits de luxe. Jill Popelka a souhaité rassurer les marques, « Nous adaptons notre technologie en fonction de vos préoccupations. Elle est désormais capable de refléter l’éblouissement sur une paire de lunettes de soleil et d’afficher correctement la texture d’une chaussure ».