Lors de l’Investor Day de Snapchat ce 16 février, durant lequel le réseau social s’est adressé à ses investisseurs, il a révélé avoir atteint les 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Si la plateforme se rapproche du milliard emblématique, elle reste loin derrière ses principales concurrentes.

Changement de stratégie

2022 a été difficile pour tout le secteur de la tech, et particulièrement pour Snapchat. L’entreprise a enregistré une perte significative d’1,4 milliard de dollars au cours de l’année. Peinant à devenir rentable, elle a donc modifié sa stratégie avec trois priorités en tête : augmenter son nombre d’utilisateurs et les inciter à passer plus de temps sur Snapchat, relancer la croissance des revenus et investir dans la technologie de réalité augmentée, rapporte Bloomberg.

Dans la même catégorie Les autorités néerlandaises ordonnées de se tenir à l’écart de TikTok

Ces efforts semblent payants. En atteignant les 750 millions d’utilisateurs, Snapchat signe une augmentation de 25 % en dix mois. « Tout cela a été réalisé grâce aux changements que nous avons apportés à notre activité et malgré la décélération de la croissance de notre chiffre d'affaires », assure Evan Spiegel, le PDG de l’entreprise. À noter que la hausse d’utilisateurs est surtout notable dans les marchés émergeants comme l’Inde ; Snapchat compte désormais sur ces territoires pour atteindre le milliard d’utilisateurs dans les prochaines années.

Si Snapchat fait mieux que Pinterest, elle est largement surpassée par Facebook et Instagram qui comptent respectivement 3 et 2 milliards d'utilisateurs mensuels. TikTok, avec qui elle est en compétition auprès des jeunes utilisateurs, en possède plus d’1 milliard.

Snapchat est plus confiante pour 2023

Malgré tout, Evan Spiegel s’est montré enthousiaste quant à la grande popularité du système d’abonnement Snapchat+, qui compte 2,5 millions de souscriptions et est en passe de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars seulement six mois après son lancement. De même, les investissements de la plateforme dans la réalité augmentée commencent à porter leurs fruits : en 2022, plus de 250 millions d'utilisateurs ont utilisé les objectifs de shopping en réalité augmentée de Snapchat.

Spotlight, lancé pour concurrencer directement TikTok, n’attire que 300 millions des 750 millions d’utilisateurs mensuels de Snapchat, mais la plateforme affirme que ce chiffre est en constante progression. Au quatrième trimestre 2022, le temps total passé sur Spotlight a plus que doublé par rapport à la même période de l’année précédente.

Le réseau social a également indiqué que la baisse des dépenses dans le marketing digital qui a frappé le secteur l'année dernière se stabilise. Snapchat va proposer de nouvelles offres publicitaires cette année, notamment basées sur la réalité augmentée. Elle espère donc voir ses revenus repartir à la hausse après avoir été fortement affectée par l’App Tracking Transparency d’Apple.