Les internautes seraient-ils finalement intéressés par des offres payantes sur les réseaux sociaux ? Le succès de Snapchat+, l’abonnement de l’application éponyme, redonne espoir aux entreprises. La plateforme au logo fantôme a annoncé, ce jeudi 21 septembre, avoir atteint les 5 millions d’abonnés. Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a pour « objectif à moyen terme » d’atteindre 10 millions d’utilisateurs payants.

Snapchat+ domine X Premium

En juin 2022, Snapchat lançait Snapchat+, son abonnement payant permettant de profiter de fonctionnalités supplémentaires. Pour le réseau social, l’objectif est double : s’émanciper de revenus publicitaires en berne et atteindre la rentabilité. En seulement trois mois, plus de 1 million de personnes avaient souscrit à l’offre à 3,99 euros. En avril, ce chiffre est monté à 3 millions. Dans un communiqué, l’entreprise annonce que plus de 5 millions de personnes sont désormais des membres payants. « Depuis le lancement de l’abonnement, les abonnés ont été les premiers à essayer plus de 20 nouvelles fonctionnalités » a souligné Snap.

C’est par les nouveautés que Snap explique la réussite de son offre. Parmi elles, le réseau social a lancé, au cours de l’année, plusieurs outils d’intelligence artificielle générative : MyAi, un chatbot utilisant ChatGPT d’OpenAI pour répondre aux requêtes des utilisateurs, et Dreams, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de générer des selfies dans différents styles. L’abonnement a également bénéficié d’une mise en avant sur la boutique en ligne de Verizon. L’entreprise de télécommunication permet à ses clients de souscrire à des abonnements sur les réseaux sociaux.

Même si Snapchat se félicite d’avoir dépassé le cap des 5 millions, les membres payants ne représentent que 0,67 % des utilisateurs mensuels sur l’application. Les 20 millions de dollars mensuels générés par l’offre ne symbolisent qu’une fraction des revenus globaux de l’entreprise. Lors du second trimestre 2023, elle a engendré un chiffre d’affaires de 1,07 milliard de dollars.

Tout n’est pas rose, mais Snapchat n’a pas à rougir de ses résultats. À titre de comparaison, X Premium (anciennement Twitter Blue), lancé en novembre 2022, compte actuellement environ un million de membres payants. De son côté, Meta n’a pas communiqué le nombre d’abonnés pour son forfait Meta Verified. Avec ses mises à jour constantes, l’entreprise montre à ses concurrents comment créer de l’engouement.