Snapchat vient d’annoncer l’arrivée de liens sponsorisés au sein de My AI, son chatbot alimenté par l’intelligence artificielle (IA) générative. Cette nouvelle fonctionnalité est le fruit d’un partenariat entre le réseau social et Microsoft.

La même technologie que Microsoft Bing

Lancé fin février, My AI est un agent conversationnel basé sur le modèle de langage GPT d’OpenAI avec lequel les utilisateurs de Snapchat peuvent discuter. « Plus de 150 millions de personnes ont envoyé plus de 10 milliards de messages à My AI, ce qui en fait l’un des chatbots grand public les plus utilisés », se félicite la société.

Elle évoque l’intégration de liens sponsorisés dans les fils de conversation avec le modèle depuis plusieurs mois déjà, et dévoile désormais une collaboration avec Microsoft pour s’exécuter. Ces liens mettront l’utilisateur en relation avec des partenaires pertinents liés à la conversation, tout en permettant aux annonceurs d’atteindre les clients au moment où ils s’intéressent à leur offre. Par exemple, un utilisateur pourra interroger l’IA à propos des meilleures crèmes pour peau sensible ou des voitures les plus adaptées aux longs voyages. Un lien menant vers un produit spécifique apparaîtra alors en guise de réponse.

La technologie sera alimentée par l’API Ads for Chat de Microsoft Advertising. Elle s’appuie sur la même technologie que ce qui est proposé dans Bing, mais permet à des partenaires tiers de contrôler et de personnaliser l’expérience. Les annonceurs devraient alors choisir les formats publicitaires qu’ils jugent les plus adaptés à leur public, et les intégrer d’une manière qui s’apparente à leur propre expérience.

Un nouveau format publicitaire ?

Cette nouvelle offre publicitaire n’est, pour le moment, disponible qu’aux États-Unis et dans des marchés définis. « Nous restons dans une phase expérimentale précoce pour nous assurer que nous concevons des expériences réfléchies et utiles pour notre communauté, et nous travaillons activement avec une variété de partenaires pour améliorer My AI – à la fois pour notre communauté et pour notre entreprise – au cours des prochains mois », précise Snapchat.

Tirer profit des conversations avec les IA génératives pour diffuser de la publicité devient de plus en plus fréquent. L’API Ads for Chat de Microsoft Advertising est justement pensée à cet effet, et permet de positionner la firme de Redmond comme un acteur phare du secteur publicitaire. Google expérimente également une technologie similaire aux États-Unis.

Meta proposera probablement un dispositif semblable dans ses futurs chatbots. Le géant des réseaux sociaux prévoit de déployer des agents conversationnels aux personnalités distinctes au sein de ses différentes plateformes. Avec l’arrivée des liens sponsorisés sur Snapchat, plateforme prisée des jeunes utilisateurs, il est possible que ce format devienne un autre moyen de rechercher des produits pour les nouvelles générations.