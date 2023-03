La publicité arrive sur la nouvelle version de Microsoft Bing. La firme de Redmond déploie progressivement des annonces à travers son agent conversationnel, avec des formats qui vont évoluer au fil du temps.

La nouvelle version du moteur de recherche alimenté par l’intelligence artificielle (IA) est déployée en preview depuis quasiment deux mois. Entre-temps, Bing a atteint les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Si ce chiffre reste minime comparé au milliard revendiqué par Google Search, il devrait continuer de grimper et par conséquent, offrir de nouvelles opportunités publicitaires à Microsoft.

Fin février déjà, l’entreprise présentait une démo du nouveau Bing à une grande agence de publicité. Elle expliquait alors qu’elle autoriserait les liens payants dans les réponses des résultats de recherche. Désormais, de plus en plus d’utilisateurs voient de nouvelles publicités apparaître lors de leurs sessions de chat.

Un utilisateur de Twitter a partagé un exemple de publicité apparue lors de sa conversation avec Bing portant sur des voitures. À partir d'une requête sur les véhicules Honda bon marché, des citations avec un petit encart « Ad » qui semblent renvoyer vers un lien étaient visibles .

