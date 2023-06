Dans la course effrénée à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, Snapchat tire son épingle du jeu. Le réseau social a annoncé, le 15 juin, avoir dépassé les 10 milliards de ...

Dans la course effrénée à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative, Snapchat tire son épingle du jeu. Le réseau social a annoncé, le 15 juin, avoir dépassé les 10 milliards de messages échangés avec My AI, une version allégée de ChatGPT. Toutes les données récoltées seront utilisées dans les mois à venir pour faire de la publicité auprès des utilisateurs.

Snapchat a trouvé la solution pour générer de l’argent avec son intelligence artificielle

My AI, le nom de l’agent conversationnel de Snapchat, a été déployé fin février. Initialement disponible aux abonnés Snapchat+, la version payante du réseau social, le réseau social a étendu dès fin avril son IA à tous ses utilisateurs.

En l’espace de deux mois, 150 millions de personnes, soit 20 % des utilisateurs mensuels, ont envoyé un total de 10 milliards de messages à My AI. Basée sur ChatGPT, l’intelligence artificielle a attiré les utilisateurs grâce à ses nombreuses options. Elle est capable de rejoindre des conversations de groupe, d’interagir avec des photos et de recommander des lieux sur la Snap Map, une carte du monde interactive sur l’application.

Problème, recommander une recette à partir d’une photo d’un potager ne rapporte aucun revenu à Snapchat. L’entreprise basée à Santa Monica, en Californie, a trouvé la solution : le réseau social va utiliser l’ensemble des interactions entre les utilisateurs et l’agent conversationnel pour affiner son activité publicitaire. « Nous voyons un énorme potentiel pour My AI. Il permettra d’améliorer la pertinence du contenu suggéré aux Snapchatters. Il pourra soumettre le nom d’un créateur, d’une expérience de réalité augmentée ou d’une vidéo d’un de nos partenaires publicitaires dans une conversation » a déclaré Rob Wilk, président de Snap dans la région Amérique, dans un mail révélé par Bloomberg.

Les marques sont souvent citées par My AI

My AI pourra, d’ici quelques mois, suggérer, par exemple, des produits beauté, des vêtements, ou encore des restaurants lors d’une conversation avec un utilisateur sur un sujet spécifique. Snapchat pourra s’appuyer sur les données récoltées lors des derniers mois. Dans un communiqué, Snapchat a révélé le nombre de sujets qui ont été échangés par des utilisateurs provenant des États-Unis, d’Inde, de France et de Grande-Bretagne : les produits beauté ont généré 28 millions de messages ; 6 millions sur l’inspiration en matière d’art et de design ; 2 millions sur l’organisation d’une fête d’anniversaire, d’un mariage, d’une remise de diplôme ; 4 millions demandant des conseils pour jouer de la guitare et écrire des chansons. Dans ces lots de conversations, certaines marques reviennent souvent. Les utilisateurs ont envoyé 65 millions de messages sur le thème de l’automobile, dont près de 8 millions concernent des marques spécifiques, notamment BMW, Kia, Ford et Volkswagen.

Outre l’accumulation de statistiques, les revenus publicitaires de Snapchat pourraient de nouveau croître. Lors de ses publications de résultats financiers du premier trimestre 2023, l’entreprise a annoncé une chute de ses revenus de 7% avec 988,6 millions de dollars contre 1,06 milliard de dollars en 2022. Snapchat devrait attirer davantage de marques sur sa plateforme grâce à l’utilisation de son intelligence artificielle.

Concernant les réglementations juridiques, Snapchat s’estime protégé en précisant, lors de l’ouverture d’une conversation avec le robot, « Les conversations avec My AI permettent à Snapchat de récolter des données, mais elles ne sont pas partagées avec des tiers ».

Au-delà de l’activité publicitaire, les conversations de My AI aident le réseau social à améliorer ses fonctionnalités fondamentales. L’intelligence artificielle peut suggérer des filtres photos et vidéos, des endroits pour prendre des photos et des vidéos Spotlights, un clone de TikTok présent dans l’application au logo de fantôme. Toutes ses fonctionnalités offrent la possibilité à Snapchat d’augmenter le temps passé sur l’application et donc d’incorporer plus de publicités.