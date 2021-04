L’heure de gloire prend plutôt la forme de mois, voire d’années. En effet, l’application est la plus téléchargée du premier trimestre 2021, et son succès ne fait que croître. Pour beaucoup de marques, elle est devenue un canal de communication important. Dans le but de les aider à créer des campagnes plus pertinentes, TikTok s’associe à LiveRamp.

LiveRamp : un partenariat stratégique

LiveRamp est une entreprise qui fournit aux marques ce que l’on appelle de la second-party data. Elle leur apporte des solutions essentielles afin de mieux gérer leurs audiences, de manière sécurisée, sur diverses plateformes.

Ce nouveau partenariat va permettre aux annonceurs utilisant TikTok de connecter leurs données d’audience directement à l’application. “Les annonceurs de TikTok qui sont en relation avec LiveRamp peuvent créer des dynamiques de marque personnelles, pertinentes et cohérentes pour apporter de la valeur et transformer leur expérience client. Grâce à ce partenariat, les annonceurs peuvent connecter en toute confiance les données tout en gardant leur audience au cœur de leur investissement sur TikTok, du point de vue de la confidentialité et du marketing.”, peut-on lire dans un article posté sur le blog de TikTok.

La base d’utilisateurs de TikTok ne faiblissant pas, l’intérêt publicitaire pour les marques augmente. Des partenariats comme celui-ci vont permettre à TikTok d’attirer encore plus d’annonceurs, et ainsi d’assurer sa pérennité.

Enfin, le défi auquel est confronté TikTok est de garder ses principaux créateurs. Facebook s’était déjà rapproché de certains TikTokers influents pour promouvoir les Reels sur Instagram. Il s’était également inspiré de TikTok en lançant une fonctionnalité pour réagir à d’autres Reels. Ainsi, TikTok sait qu’il doit continuer à fournir des efforts pour créer un modèle économique solide, mais également des fonctionnalités pour assurer à ses créateurs d’être rémunérés. Ce nouveau partenariat est un pas en avant pour pérenniser les rentrées d’argent de l’application.