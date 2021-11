Alors que la tendance a gagné la plupart des réseaux sociaux, Twitter se lance à son tour dans le live shopping. Sa première session sera lancée ce 28 novembre à 19h (aux États-Unis) via un partenariat avec Walmart.

Le live shopping gagne en maturité

Après sa première incursion dans l’e-commerce en juillet dernier avec son module Shop qui permet à certaines marques d'ajouter une section d'achat en haut de leur profil, Twitter se lance désormais dans le live shopping. Ce format qui propose aux internautes d’acheter en direct des produits présentés par un influenceur ou par un vendeur dans une vidéo diffusée en streaming a connu une forte croissance avec la pandémie.

Amazon, Instagram, Facebook, Pinterest…, la plupart des géants de la tech s’y sont mis. Même en France de nombreux retailers comme Leroy Merlin, Decathlon, Cdiscount ou encore la FNAC ont tenté l’expérience. Il était donc temps pour le réseau social au petit oiseau bleu de suivre la tendance.

Jason Derulo dans un téléshopping 2.0

Le premier live shopping appelé Cyber Deals Sunday sera ainsi diffusé le 28 novembre à 19h aux États-Unis (1h du matin en France), une date importante puisqu’elle aura lieu pendant le week-end post-Thanksgiving, qui est traditionnellement associé à de grandes promotions aux États-Unis. « Le livestreaming sur Twitter donne aux entreprises le pouvoir de s'engager auprès de leurs fans les plus influents, et ajouter la possibilité de faire des achats dans cette expérience est une extension naturelle pour attirer et s'engager auprès de publics réceptifs », a déclaré Twitter dans son communiqué.

Et c’est Walmart qui aura la chance d’être le premier à bénéficier de cette fonctionnalité sur Twitter. Le live shopping sera animé par le chanteur Jason Derulo qui présentera au public des offres dans les domaines de l'électronique, de la maison, de l'habillement, de la décoration saisonnière et plus encore, au cours d'une émission de variétés de 30 minutes. Les utilisateurs pourront regarder l'émission en direct, acheter les produits présentés et participer à la conversation autour de l'événement en postant des tweets. Toutefois ce partenariat ne sera pas exclusif puisque le live sera diffusé sur d'autres plateformes, dont Walmart.com/live, et les comptes Facebook, Instagram, TikTok et YouTube du détaillant.

Au cours de l'année écoulée, Walmart a investi dans une quinzaine de directs sur plusieurs plateformes. Son premier live shopping avait eu lieu il y a près d’un an sur TikTok pour son événement Holiday Shop-Along Spectacular. Un pari qui s'est avéré être un succès pour le détaillant qui a accumulé 7 fois plus de vues que prévu et augmenté sa base de followers TikTok de 25 %. Bien que Walmart n'ait pas détaillé le chiffre d'affaires généré par l'événement, son investissement continu sur l’année et ce partenariat avec Twitter prouve la force du format.

Du côté de Twitter, on indique qu’il s’agit pour le moment d’un test et aucune indication sur la forme que pourrait prendre les futurs live shopping n'a filtré. Par rapport à d'autres plateformes de médias sociaux comme Snapchat, Instagram ou Pinterest qui investissent fortement dans l'e-commerce pour générer de nouvelles sources de revenus, Twitter s’est de son côté montré plus prudent.

Toutefois, les dernières initiatives lancées par la plateforme suggèrent qu'elle considère désormais l’ecommerce comme un élément important de son avenir. La nouvelle fonctionnalité de live shopping fait en effet suite à un pilote du nouveau module Shop lancé en juillet de cette année, qui permet à certaines marques d'ajouter une section d'achat en haut de leur profil. Lancé initialement avec une douzaine de marques, Twitter indique qu'il va étendre cette fonctionnalité à davantage de commerçants aux États-Unis "dans les semaines à venir". Un nouvel outil de gestion des catalogues devrait également être bientôt proposé. Twitter a d’ailleurs déclaré sur son blog : « Nous savons que nous avons encore beaucoup de choses à explorer, à tester et à améliorer, et nous sommes impatients de déployer d'autres produits qui rendront les achats sur Twitter plus faciles que jamais. Restez à l'écoute pour en savoir plus. »