Twitter teste en ce moment une nouvelle façon d’afficher les tweets comportant un lien vers des boutiques en ligne. Cette nouvelle expérience s’est dévoilée à travers des captures d’écran partagées par Matt Navarra, consultant en médias sociaux au Royaume-Uni. La fonctionnalité présente ainsi une mise en page repensée avec l’implémentation d’un nouveau bouton et l’ajout d’informations sur la boutique ainsi que le produit. TechCrunch a rapidement eu confirmation de cette expérimentation par Twitter, mais a aussi appris l’arrivée d’autres expériences e-commerce sur la plateforme.

L’e-commerce et Twitter, une histoire de longue date

Le réseau social n’est pas à son premier coup d’essai. En 2014, Twitter avait intégré les premières fonctionnalités d’e-commerce avec notamment un bouton “Buy now” afin d’acheter un produit depuis la plateforme. Quelques mois après cette intégration, le réseau social avait annoncé l’arrivée des pages produits et collections.

La page dédiée aux produits permettait d’afficher les informations classiques comme le prix, la description du produit, le lien d’achat ainsi que des images ou des vidéos. Les pages de collections étaient quant à elles réservées aux produits provenant de moments tendance comme la sortie d’une série ou l’annonce d’une marque au sujet d’une collection. Twitter ne s’est pas arrêté là puisque le réseau social a permis à ses utilisateurs d’utiliser la plateforme pour mettre leurs boutiques en avant.

Les tweets mettent mieux en avant les liens e-commerce

Chaque lien publié sur Twitter offre l’affichage d’une carte permettant de visualiser quelques informations sur le site partagé. Contacté par TechCrunch, le réseau social annonce « un nouveau traitement pour les tweets organiques renvoyant vers le lien d’une page de produit e-commerce ». Ainsi, la carte d’une publication partageant un lien vers une boutique en ligne comme Shopify affichera un bouton de redirection « Shopping », le nom de la boutique et du produit, mais aussi le prix de ce dernier.

Twitter ne souhaiterait cependant pas s’arrêter en si bon chemin. D’après un porte-parole du réseau social, la fonctionnalité en cours de test serait « la première de nombreuses expériences dans l’espace Commerce et nous enrichirons l’expérience au fur et à mesure de notre apprentissage ».

L’année 2021 signe le renouveau de Twitter ?

Les propos du réseau social se rapprochent de ceux tenus par Bruce Falck, responsable des revenus chez Twitter, lors d’une conférence en février : « Nous commençons (… ) à explorer des moyens de mieux soutenir le commerce sur Twitter ».

« (…) certaines entreprises développent déjà des moyens créatifs pour permettre des ventes sur notre plateforme », expliquait-il lors de l’événement. Falk avait ensuite ajouté « Imaginez que vous découvriez facilement, et achetiez rapidement, un nouveau produit de soin ou une chaussure à la mode d’une marque que vous suivez en quelques clics ».

Cette journée a aussi été l’occasion pour le réseau social de présenter de nouvelles expériences qui devraient arriver en 2021 telles que les abonnements payants, les pages entreprises repensées, et l’arrivée de nouveaux espaces communautaires. Quelques jours avant ces annonces, Google Cloud a dévoilé un partenariat avec Twitter afin que le réseau social puisse s’appuyer sur leur technologie pour renforcer leur capacité d’analyse et de traitement de données pour des résultats toujours plus pertinents vis-à-vis de l’utilisateur.